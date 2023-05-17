Корупційний «Шлях». Список чиновників, які зайнялися вимаганням грошей

Кого випускають за кордон за системою «Шлях»? Вінницька ОВА виставила космічний рахунок… журналістам за це питання

Перший місяць повномасштабної війни. До Львівської обласної військової адміністрації надійшло звернення від громадської організації «Народна самооборона». Маловідома «геошка» попросила дозволу на тимчасовий виїзд за межі країни для 29-річного Ігоря Портнова. Як згодом з’ясували журналісти, перетинати кордон під час воєнного стану готувався син ексзаступника глави адміністрації Януковича Андрія Портнова. Молодий чоловік призовного віку мав змотатися за гуманітарною допомогою, як волонтер, і повернутися назад в Україну.

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У підсумку влада Львівщини видала дозвіл юному Портнову терміном на місяць. Також дані про Ігоря Портнова було внесено до системи «Шлях» для пришвидшення процедури перетину державного кордону. До речі, разом Портновим кордон перетнув 23-річний Іван Поддубнов, його близький родич.

Минуло шість місяців, однак ані гуманітарки, ані двох військовозобов’язаних «волонтерів» Україна назад не дочекалася. «Мажори» спокійно осіли десь за кордоном.

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Таких прикладів «волонтерства» під час війни – хоч греблю гати. За останніми даними міністерства інфраструктури, у 2022 році було відкрито пів сотні кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень при виїзді за кордон з використанням системи «Шлях».

Зі свого боку Національне агентство з питань запобігання корупції теж забило на сполох: питання виїзду з України в умовах воєнного стану обросло корупційними схемами.

«Ми виявили вісім схем – як відверто протиправних, так і напівлегальних, а також сім пов’язаних з ними корупційних ризиків. Серед найпопулярніших – виїзд чоловіків через систему «Шлях» у ролі водії чи других водіїв, фіктивні документи з відомостями про зняття військовозобов’язаних осіб з військового обліку, листи державних органів до Держприкордонслужби, неправомірна вигода причетним посадовим особам тощо», – заявив заступник голови НАЗК Артем Ситник.

Попри зливу тривожних сигналів, окремі обласні військові адміністрації й далі вдаються до хитрощів, щоб приховати від суспільства важливу інформацію: кого вони випускають з України під час війни. Такий висновок «Главком» робить на основі отриманих відповідей на редакційні запити. Кожну обласну адміністрацію журналісти попросили розкрити списки осіб, котрі під час війни виїжджали з країни, як волонтери. Ці дозволи затверджені розпорядженнями голів військових адміністрацій. Проте дізнавшись, яку інформацію запитує «Главком», деякі з ОВА вдались до непередбачуваних дій, мета яких – не допустити витоку даних, які можуть свідчити про корупцію з дозволами на виїзд з країни.

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Систему «Шлях» створено у кінці 2021 року як цифровий інструмент усунення корупційних ризиків в сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення. Використання системи для надання дозволів на перетин кордону було вимушеним кроком, щоб врегулювати питання виїзду за кордон ліцензованих перевізників після початку широкомасштабного вторгнення Росії. На період воєнного стану система «Шлях» – цифровий майданчик для передачі даних про волонтерів та водіїв ліцензованих перевізників від військових адміністрацій та Міністерства інфраструктури до Державної прикордонної служби.

«Платіть гроші за інформацію»

Першість у номінації «Секрет за мільйон» заслужено одержує Вінницька обласна військова державна адміністрація. Тамтешні чиновники одразу не стали надто заморочувалися над відповіддю «Главкому». Небагатослівний керівник апарату ОВА Олександр Коханець до листа на півтори сторінки прикріпив чек на… оплату. Мовляв, якщо покладете на банківський рахунок ОВА 51,3 тис. грн, тоді отримаєте копії рішень про виїзд за кордон! А таких, як виявилося, Вінницька обласна адміністрація наклепала вже майже 4 тис.

Вінницька ОВА вирішила заробити на журналістах, виставивши прайс у пів сотні тисяч гривень

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Щоб якось згладити банальне здирництво (за законом чиновники мають оприлюднювати таку інформацію безкоштовно), чиновник безплатно додав на вибір п’ять копій наказів про виїзд за межі України, які підписав його шеф Сергій Борзов, до речі, у недалекому минулому професійний жартівник.

Досвід вінничан використала і Дніпропетровська обласна військова державна адміністрація. Там теж сформували окремий рахунок на прізвище журналіста «Главкома». І вивели загальну суму до оплати. Проте апетити тут були набагато скромніші, дніпропетровські чиновники вимагають за дані про людей, яких випускали за кордон за рішенням ОВА, всього лише 3,27 тис. грн. Саме стільки, за розрахунками дніпропетровців, вартує сканування 1216 аркушів запитуваних документів.

Головний бухгалтер Дніпропетровської ОВА виписала рахунок на ім'я журналіста «Главкома»

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Треба віддати належне ще одній деталі: на відміну від Вінницької ОВА дніпряни засвітили важливу інформацію. Безкоштовно надали розпорядження нового голови адміністрації, у минулому бригадного генерала Сергія Лисака. Документ вийшов 13 лютого 2023 року, на шостий день після призначення. Згідно з ним, втратили чинність 86 розпоряджень про виїзд за межі України водіїв під час війни, виданих у часи керівництва областю фігуранта гучного корупційного скандалу Валентина Резніченка!

За день Дніпропетровська ОВА скасувала 86 розпоряджень про виїзд за межі України водіїв, виданих у часи керівництва областю фігуранта гучного корупційного скандалу Валентина Резніченка

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Є ймовірність, що у такий спосіб заступники Резніченка, котрі лишилися при новому голові ОВА, ховають «грішки» колишнього боса.

Схожі процеси підчищення інформації відбувалися і в Херсонські обласній військовій адміністрації. За день до виходу указу президента про звільнення з посади голови ОВА Геннадія Лагути, керівник області видав розпорядження про втрату чинності свого розпорядження від 29 червня 2022 року про дозвіл на виїзд за межі України.

Перед звільненням голова Херсонської ОВА Геннадій Лагута раптово передумав їздити світом і скасував відповідне розпорядження

«Главком» таки дістав скасоване розпорядження і з’ясував: Лагута сам собі видав дозвіл до 25 грудня 2022 року (фактично на пів року) на виїзд за кордон «з метою перевезення через державний кордон медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ і гуманітарних штабів Херсонської області».

Лагута планував до кінця 2022-го їздити за кордон

Але повернімося до Дніпропетровщини. Днями у мережу невідомі «злили» розпорядження виконувача обов’язків голови обласної військової адміністрації Володимира Орлова (був заступником у Валентина Резніченка) вже від 20 квітня 2023 року. Чиновник благословив виїзд за межі України одіозного Юрія Голика, експозаштатного радника Резніченка та консультанта «Великого будівництва».

Друзі з Дніпра відкрили шлях Юрію Голику безперешкодно покинути воюючу країну фото з відкритих джерел

«Великий будівельник» Юрій Голик торік дуже сильно зашкварився зі своїм давнім соратником Валєнтіном Резніченком… Незадовго до отримання повістки від НАБУ він таки оформив пропуск як водій для перевезення гуманітарки від «Благодійного фонду «Пісні, народжені в АТО». Це фонд з Дніпра, де «Голик і Валік» починали свою «Велику кар’єру». Його засновником є Володимир Олегович Юрченко, раніше відомий як заступник губернатор Резніченка у 2017 році», – написав у соцмережі журналіст-розслідувач Юрій Ніколов.

Окрім Вінницької і Дніпропетровської областей перешкоди для журналістів, які запитали інформацію про списки осіб, яким відкрили «Шлях» за кордон, намагаються створити Львівська та Запорізька ОВА. Галичани оцінили свої документи у 13,9 тис. грн, запоріжці – у 1,9 тис. грн.

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Галичани оцінили свої документи у 13,9 тис. грн

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Запорізька ОВА попросила 1,9 тис. грн за копії розпоряджень

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Вказані обласні військові адміністрації таки продемонстрували деякі розпорядження, в яких повністю приховали імена тих, хто виїжджав з України під час війни.

«…поширення запитуваної інформації та документів, які містять персональні дані про фізичних осіб-військовозобов’язаних водіїв без згоди останніх порушуватиме їх право на приватність особистого життя, завдаватиме шкоди їх конституційним інтересам», – наполягє керівниця апарату Львівської ОВА Ірина Шурпяк, відповідаючи на запит.

Витяг із офіційної відповіді Львівської ОВА на запит «Главкома»

Цікаво було б почути, чи позиція пані Шурпяк така ж сама, наприклад, щодо 29-річного сина Портнова, який виїхав з України за дозволом львівських чиновників і не повернувся?

До слова, Львівська ОВА має великий досвід приховування інформації від суспільства. Львівський окружний адміністративний суд 20 квітня 2023 року зобов’язав обласну адміністрацію оприлюднити прізвища ухилянтів, які скористалися системою «Шлях». Річ утім, що львівські журналісти з’ясували: 234 чоловіки виїхали з країни через систему «Шлях» з наданими владою Львівщини дозволами і не повернулися у відведений термін назад. Пізніше чиновники вдали, що покаялися, і скасували видані дозволи. Проте, чи повернулися в Україну люди, яких вони випустили за кордон, встановити не можливо.

Влада сховалася за волонтерів

А ось Одеська, Тернопільська і Чернівецька обласні військові адміністрації без зайвих вигадок, рахунків і схем просто відмовили у наданні інформації про те, кого випустили з країни через систему «Шлях». Аргументи чиновників при цьому часом вражають цинізмом…

Чернівецька ОВА відмовилася надати інформацію. Відмовками влади слугували посилання на Конституцію та деякі закони

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«Ваше твердження, що оприлюднення запитуваної інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні є хибним з огляду на воєнний стан, та потенційну можливість використання такої інформації проти інтересів національної безпеки та окремих учасників волонтерської, гуманітарної та благодійної діяльності», – відрізав керівник апарату Одеської ОВА Денис Мусієнко.

Чиновник Одеської ОВА закрив доступ до інформації через воєнний стан

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Заступник начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський також назвав запитувану інформацію конфіденційною. Водночас визнав: на підставі дозволів, виданих владою Тернопільщини, накивали п’ятами з України, щонайменше, 33 особи. Всього ОВА поінформувала правоохоронців про 94 чоловіків, котрі скористалися системою «Шлях».

Під час війни на підставі дозволів, виданих владою Тернопільщини, накивали п’ятами з України, щонайменше, 33 особи

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Адвокат Громадської організації «Платформа прав людини» Євген Воробйов, який допомагав «Главкому» з правовим обґрунтуванням відповідних запитів до ОВА, вважає, що розпорядники інформації занадто довільно трактують норми законодавства, зокрема, законів «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних» і «Про інформацію».

«На жаль, розпорядники інформації не оцінювали, не враховували аргументи, наведені в запиті журналіста, які давали вичерпну відповідь, що запитувана інформація містить суспільний інтерес. Також зневілювали позицію, викладену в пункті 6.4 постанови Вищого адміністративного суду №10 від 29 вересня 2016 року «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації», де суд розтлумачив, яку інформацію варто вважати суспільно необхідною. Окрім того, не врахували, що в суспільстві вже тривалий час спостерігається дискусія щодо запитуваної інформації, що теж згадувалось в запиті, наводились відповідні публікації медіа», – наголосив юрист.

На думку правника, за час дослідження теми виїзду за кордон під час воєнного стану водіями, котрі перевозять гуманітарні вантажі, виявлено суттєві недоліки. Зокрема, законодавство не містить жодного обов’язку для Державної прикордонної служби повідомляти відповідну ОВА про водіїв, які не повернулись назад (в Україну) протягом 30 діб. Отже, такі недоліки можуть породжувати зловживання та корупційну складову в цій сфері і беззаперечно запитувана інформація містить суспільний інтерес, переконаний Євген Воробйов.

Крім цього, адвокат стверджує, що розпорядники інформації незаконно вимагали оплату за копії рішень щодо дозволів на перетин державного кордону. Адже, відповідно до частини 4 статті 21 закону «Про доступ до публічної інформації», за інформацію, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

Також юрист звернув увагу на неправильне трактування обласними військовими адміністраціями закону «Про захист персональних даних» під час надання відповідей на журналістський запит. Він наголосив, що розкриття прізвища, імені, по-батькові особи, яка отримала виїзд за межі України, самі по собі не дозволяють ідентифікувати людину. Про це й гласить стаття 11 Закону України «Про інформацію» (до конфіденційної інформації про фізичну особу належать дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження).

«Отже, прізвище, ім’я, по-батькові не є персональними даними і не є інформацією з обмеженим доступом. Звідси розпорядники інформації порушили закон «Про доступ до публічної інформації», коли заштриховували імена водіїв», – підвів риску адвокат.

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«Главком» готує наступну серію публікацій про відомих і не дуже відомих українців призовного віку, які у розпал військової агресії Росії проти України мандрували світом як волонтери. І найголовніше – яку користь вони принесли для Збройних сил України.

Віталій Тараненко, «Главком»