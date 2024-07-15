Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції
За перші три місяці 2024 року в РФ надійшли обладнання та запчастини виробництва Caterpillar на суму понад $24 млн
фото з відкритих джерел

Важка техніка постачається до РФ британською компанією

Техніка американської компанії Caterpillar продовжує потрапляти в Росію через британського дилера попри санкції. Про це пише The Insider.

Важку техніку Caterpillar американського виробництва поставляє в Росію офіційний дилер – британська компанія Vostochnaya Technika, попри вихід Caterpillar з Росії, американські та британські санкції.

Повідомляється, що за перші три місяці 2024 року в Росію надійшло більш ніж на $24 млн обладнання та запчастин виробництва американської корпорації Caterpillar. Серед них: промислові двигуни, запчастини для гусеничних навантажувачів, підшипники для дорожньо-будівельної техніки, електрогенератори для техніки Caterpillar, насоси та їхні частини, зубчасті колеса тощо. Судячи з описів товарів, йдеться про нові деталі та агрегати.

Провідним імпортером стало ТОВ «Східна техніка». Понад 60% товарів (за вартістю), згідно з графою «походження продукції», були зроблені у США.

За інформацією видання, імпортер продукції Caterpillar, ТОВ «Східна техніка» – 100% дочірня компанія британської Vostochnaya Technika, у керівництві якої троє громадян ПАР і один громадянин Австралії. 100% акцій цієї компанії належало до кінця 2023 року компанії Barloworld Equipment Uk Limited. Потім власника було замінено на південноафриканську Barloworld Investments.

Зазначається, що компанія Caterpillar не може не знати, що її дилер торгує її технікою в Сибіру, оскільки Barloworld відкрито заявляла про продовження бізнесу (заодно назвавши війну «російсько-українською кризою»), та й фінансовий звіт британської дочірньої фірми, через яку ведеться бізнес у Росії, також публічно відомий.

Корпорація Caterpillar – провідний конструктор і виробник екскаваторів, гірничодобувної техніки, будівельної техніки, устаткування для енергетики, газових турбін та інших складних промислових машин і обладнання. У травні 2022 року корпорація заявила про вихід із Росії. Активи, що залишалися у неї, були відібрані указами Путіна на користь колишніх менеджерів Сбербанку. Проте на сайті материнської корпорації сторінка тосненського заводу Caterpillar досі висить.

Нагадаємо, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.

Читайте також: 

Теги: росія санкції бізнес

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За 6 місяців 2024 року в Росії публічно виявилося 19 995 убитих
Втрати окупантів. Є всі шанси зламати путінський блеф
6 липня, 15:52
Спроба підтримати національних виробників провалилася. Це визнали навіть самі її ініціатори. Але замість скасувати локалізацію, за нею хочуть посилити контроль
Чи бачили ви Mercedes-Benz, «зроблений в Україні»? Що принесла розрекламована локалізація Авторська стаття
17 червня, 16:15
Росіяни почали використовувати для ударів по Харкову УМПБ 30-Д
Окупанти випробовують на Харкові модифіковані боєприпаси – ОВА
25 червня, 22:10
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
Частково виготовляється в Україні: машина розмінування MV-10 успішно пройшла сертифікацію
25 червня, 15:22
Після від'їзду зі станції «Інта» поїзд проїхав кілька хвилин, а потім дев’ять вагонів зійшли з рейок через те, що вода підмила залізничний насип
Аварія поїзда у Комі: пасажири пів доби просиділи на холоді, чекаючи допомоги
27 червня, 14:30
Окупанти почали бити по Україні 3-тонними ФАБами
Міноборони РФ хвалиться, що скидає на Україну ФАБ-3000: реакція Банкової
Вчора, 21:14
Суд звинувачує Наливайченка (ліворуч) та Литвиненка у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни
Російський суд заочно заарештував ексглаву СБУ Наливайченка та секретаря РНБО Литвиненка
Сьогодні, 11:44
Кислиця заявив, що постпред РФ у Радбезі ООН Василь Небензя не є легітимним головою Ради безпеки
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
9 липня, 19:57
РФ поспішає, аби за літню наступальну кампанію нарешті повністю окупувати Донецьку та Луганську області
РФ одночасно атакує на чотирьох напрямках: військовий експерт розкрив плани ворога
Вчора, 17:41

Економіка

Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції
Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції
Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg
Британія та ЄС посилять перевірки тіньового флоту РФ – Bloomberg
Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло
Німеччина таємно надіслала Києву великий пакет військової допомоги: що туди ввійшло
КНДР вирішила «здивувати» росіян своїми фруктами
КНДР вирішила «здивувати» росіян своїми фруктами
Сусіди по ЄС активно скуповують деревину у Польщі – ЗМІ
Сусіди по ЄС активно скуповують деревину у Польщі – ЗМІ
Замах на Трампа вплинув на курс долара: чого ще чекають світові інвестори
Замах на Трампа вплинув на курс долара: чого ще чекають світові інвестори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
У Туреччини неочікувано з'явився конкурент, який переманює туристів
20K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
18K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
7817
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7526
Втрати ворога станом на 15 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6369
Повістки поштою, нові штрафи, арешти рахунків… Що зміниться після 16 липня?

Новини

Підготовка до другого Саміту миру та участь Росії: Зеленський відповів на ключові питання
Сьогодні, 15:43
Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Вчора, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Вчора, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
13 липня, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
13 липня, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
13 липня, 15:39

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua