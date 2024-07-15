Американська техніка Caterpillar потрапляє в Росію попри санкції

За перші три місяці 2024 року в РФ надійшли обладнання та запчастини виробництва Caterpillar на суму понад $24 млн

Важка техніка постачається до РФ британською компанією

Техніка американської компанії Caterpillar продовжує потрапляти в Росію через британського дилера попри санкції. Про це пише The Insider.

Важку техніку Caterpillar американського виробництва поставляє в Росію офіційний дилер – британська компанія Vostochnaya Technika, попри вихід Caterpillar з Росії, американські та британські санкції.

Повідомляється, що за перші три місяці 2024 року в Росію надійшло більш ніж на $24 млн обладнання та запчастин виробництва американської корпорації Caterpillar. Серед них: промислові двигуни, запчастини для гусеничних навантажувачів, підшипники для дорожньо-будівельної техніки, електрогенератори для техніки Caterpillar, насоси та їхні частини, зубчасті колеса тощо. Судячи з описів товарів, йдеться про нові деталі та агрегати.

Провідним імпортером стало ТОВ «Східна техніка». Понад 60% товарів (за вартістю), згідно з графою «походження продукції», були зроблені у США.

За інформацією видання, імпортер продукції Caterpillar, ТОВ «Східна техніка» – 100% дочірня компанія британської Vostochnaya Technika, у керівництві якої троє громадян ПАР і один громадянин Австралії. 100% акцій цієї компанії належало до кінця 2023 року компанії Barloworld Equipment Uk Limited. Потім власника було замінено на південноафриканську Barloworld Investments.

Зазначається, що компанія Caterpillar не може не знати, що її дилер торгує її технікою в Сибіру, оскільки Barloworld відкрито заявляла про продовження бізнесу (заодно назвавши війну «російсько-українською кризою»), та й фінансовий звіт британської дочірньої фірми, через яку ведеться бізнес у Росії, також публічно відомий.

Корпорація Caterpillar – провідний конструктор і виробник екскаваторів, гірничодобувної техніки, будівельної техніки, устаткування для енергетики, газових турбін та інших складних промислових машин і обладнання. У травні 2022 року корпорація заявила про вихід із Росії. Активи, що залишалися у неї, були відібрані указами Путіна на користь колишніх менеджерів Сбербанку. Проте на сайті материнської корпорації сторінка тосненського заводу Caterpillar досі висить.

Нагадаємо, Велика Британія планує звернутися до кількох європейських країн із закликом до дій, спрямованих проти так званого тіньового флоту нафтових танкерів, які Росія використовує для обходу міжнародних санкцій.