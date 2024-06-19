Канзас судитиметься з Pfizer через брехню про вакцину від Covid-19

За словами генпрокурора Канзасу, американські штати мають подати аналогічні позови до суду проти Pfizer

Генеральний прокурор американського штату Канзас подав до суду на Pfizer. Зокрема, штат звинувачує компанію у приховуванні ризиків використання вакцини проти Covid-19 та брехні в питанні її ефективності. Про це повідомляє Reuters.

Американський штат Канзас подав на компанію Pfizer до суду через те, що вона ввела в оману громадськість щодо ефективності вакцини від Covid-19. У позові йдеться про те, що неправдиві заяви нью-йоркського фармацевтичного виробника порушують закон про захист прав споживачів штату Канзас – вимагають відшкодувати невизначеної грошової компенсації. Ось що заявив генеральний прокурор Канзасу:

«Pfizer зробила кілька оманливих заяв, щоб ввести в оману громадськість щодо своєї вакцини в той час, коли американці потребували правди».

Згадується, як після впровадження вакцини на початку 2021 компанія приховала інформацію щодо ускладнень вагітності, включаючи викидень, а також із запаленням у серці, відомим як міокардит і перикардит.

Натомість самі представники Pfizer наголосили, що заяви, зроблені компанією Pfizer щодо її вакцини проти Covid-19, «були точними і науково обґрунтованими». Представники компанії вважають позов до суду необґрунтованим.

Reuters згадує, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США у червня 2021 року додало попередження про міокардит і перикардит на етикетці. Крім того, у 2023 році, відповідно до дослідження Національного інституту здоров’я США, дійшли до того, що вакцина проти Covid-19 не пов'язана з ускладненням вагітності.

Зокрема, генпрокурор штату Канзас заявив, що інші американські штати також співпрацювали у цьому розслідуванні та мають подати аналогічні позови до суду.

Нагадаємо, фармацевтична компанія AstraZeneca вперше визнала в суді, що її ін'єкція від Covid може викликати смертельний побічний ефект згортання крові. Ця надзвичайно рідкісна реакція лежить в основі колективного позову на кілька мільйонів фунтів стерлінгів десятків сімей, які стверджують, що вони або їхні близькі були скалічені або вбиті «дефектною» вакциною фармацевтичного титана.

До слова, всі вакцини проти Covid-19 несуть певний ризик побічних ефектів, проте спостерігалися вони лише у невеликого відсотка людей.