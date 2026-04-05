Головна Країна Політика
search button user button menu button

«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході

Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова ділитися цим унікальним досвідом для захисту Ормузької протоки
Фото: Офіс президента України / All Over Press

Володимир Зеленський повідомив, що Росія фактично координує удари Ірану по цивільних об'єктах

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press (AP) розкрив деталі небезпечної військової співпраці між Москвою та Тегераном. Глава держави попередив світ про «експорт» російських методів знищення цивільної інфраструктури та пояснив, чому будь-які територіальні поступки агресору є смертельною пасткою для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Президент повідомив, що Росія фактично координує удари Ірану по цивільних об'єктах

«Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю – загалом близько 50–53 об’єктів. Вони допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.

Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання. Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з «шахедами» – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави розставив крапки над «і» у питанні переговорів. Росіяни лише говорять про компроміси, але діють мовою ультиматумів.

Відповідаючи на запитання про блокування світових торгових шляхів, президент нагадав про успіх України у Чорному морі.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі. Вони використовували широкий спектр засобів для блокування – не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам. Зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює», – підсумував Зеленський.

Україна готова ділитися цим унікальним досвідом для захисту Ормузької протоки. Наразі партнери зверталися за консультаціями, а не за прямим втручанням.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до мільйонів вірян, які сьогодні, 5 квітня 2026 року, відзначають Світле Воскресіння Христове. У своєму зверненні глава держави наголосив на незламності людського духу, який здатний подолати темряву окупації та терору.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський війна Іран росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua