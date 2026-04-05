«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході

Володимир Зеленський повідомив, що Росія фактично координує удари Ірану по цивільних об'єктах

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press (AP) розкрив деталі небезпечної військової співпраці між Москвою та Тегераном. Глава держави попередив світ про «експорт» російських методів знищення цивільної інфраструктури та пояснив, чому будь-які територіальні поступки агресору є смертельною пасткою для України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Росія надала Ірану супутникові розвіддані про енергосистему Ізраїлю – загалом близько 50–53 об’єктів. Вони допомагають Ірану завдавати ударів. Ідеться про цивільну інфраструктуру без будь-якого військового призначення.

Це нагадує життя українців під час обстрілів з боку Росії, коли вони б'ють по нашій електромережі чи системах водопостачання. Звісно, увесь досвід, якого Росія набула під час війни проти України, передається Ірану. Так було з «шахедами» – такими самими дронами, як у росіян, тільки під іншою назвою та вдосконаленими до нових моделей», – розповів Володимир Зеленський.

Глава держави розставив крапки над «і» у питанні переговорів. Росіяни лише говорять про компроміси, але діють мовою ультиматумів.

Відповідаючи на запитання про блокування світових торгових шляхів, президент нагадав про успіх України у Чорному морі.

«У нас була схожа проблема, коли Росія заблокувала наш продовольчий коридор у Чорному морі. Вони використовували широкий спектр засобів для блокування – не тільки бойові кораблі, а й гелікоптери, ракети, винищувачі та багато іншого. Ми знищили частину російського Чорноморського флоту і змусили їх відійти від коридору. Потім ми організували конвої для цивільних суден за допомогою морських дронів, щоб протидіяти російським гелікоптерам та іншим наступальним засобам. Зараз продовольчий коридор перебуває під нашим контролем і працює», – підсумував Зеленський.

Україна готова ділитися цим унікальним досвідом для захисту Ормузької протоки. Наразі партнери зверталися за консультаціями, а не за прямим втручанням.

