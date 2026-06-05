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«Будемо добивати». Нардеп від «Голосу» припустив, коли Рада знову розгляне легалізацію «дорослого контенту»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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«Будемо добивати». Нардеп від «Голосу» припустив, коли Рада знову розгляне легалізацію «дорослого контенту»
Нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук вважає узаконення порнографії «декомунізацією мізків»
фото з відкритих джерел

Спроба декриміналізації «дорослого контенту» в Україні у травні зазнала невдачі у сесійній залі Верховної Ради

Фракція «Голос», членом якої є головний рушій ініціативи Ярослав Железняк, під час голосування за його законопроєкт у травні повелася пасивно. Навіть половина соратників не підтримали ідею Железняка. Про причини провалу та подальші плани в «Главкому» розповів народний депутат від «Голосу», член профільного комітету з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук.

Нардеп з «Голосу» Андрій Осадчук, який є затятим прихильником легалізації «дорослого контенту», впевнений, що ситуацію можна виправити.

«У нас в той день взагалі було близько 10 депутатів, адже хтось постійно у відрядженні, хтось захворів. Плюс у нас є, скажімо, радикально ліві феміністки, які інакше на це питання дивляться, – пояснює Осадчук. – І ми, чесно кажучи, взагалі не працювали над мобілізацією голосів, якоїсь внутрішньої дискусії не було. Але ця ситуація показала, що її треба провести, попрацювати більше з бізнес-групами та мажоритарниками з різних груп. Там є притомні люди, з якими можна це нормально обговорити і знайти підтримку».

Осадчук підкреслює, що давно почав просувати скасування криміналізації порно, бо вважає цю норму наслідком тоталітарної радянської системи.

«Зараз це просто виглядає якоюсь дикістю, варварством, бо якщо комусь дуже хочеться «дорослого контенту», то його у відкритому доступі в інтернеті, напевно, більше, ніж будь-якого іншого, – розповідає депутат. – Але все одно деякі депутати не підтримують легалізацію порно, прикриваються своїм правим радикалізмом, мажоритарники бояться, що їм цього не простять бабусі на окрузі, плюс включилася пропаганда, яка розповідає про жахи порнографії. Тому проєкт завалився в залі і це було дуже сумно. Але мені дуже сподобалася реакція соцмереж, яка була досить жорсткою щодо тих, хто не голосував. Думаю, новий формат законопроєкту – це якраз спроба дати зберегти обличчя та політичний пас притомним політичним силам, які тоді не голосували з якихось своїх електоральних міркувань, щоб за наступної спроби вони вже змогли це підтримати».

При цьому Осадчук, який є членом профільного для законопроєкту комітету з правоохоронної діяльності, дуже обережний щодо термінів повторного розгляду цього питання в залі.

«В комітеті утворився плюс-мінус консенсус щодо цієї теми, – стверджує він. – Але у нас зараз стільки нагальних тем на розгляді, що не можна гарантувати розгляд цього проєкту першочергово. Треба витримати певну паузу, дати можливість висловитися експертному середовищу. Хай деякі галасливі громадські організації попрацюють з тими ж мажоритарними депутатами. Але, безумовно, будемо цю тему добивати, бо вона для мене дорівнює «декомунізації мізків».

Нагадаємо, на початку осені минулого року голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що українці, які заробляють на акаунтах в OnlyFans, мають задекларувати свої доходи та сплачувати податки.

«Главком» писав, що Верховна Рада приступає до другого раунду легалізації порно. Минулого пленарного тижня відповідний законопроєкт №12191 авторства скандального депутата Ярослава Железняка від «Голосу» та його колег зі «Слуги народу» набрав лише 207 голосів. Ба більше, нардепи навіть не спромоглися направити його на повторне перше читання та повернути на доопрацювання.

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Теги: Верховна Рада закон партія Голос Ярослав Железняк

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