Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави заявив, що домовився про «кроки в безпековому співробітництві», зокрема йдеться про ексепртизу, технології та досвід. Як інформує «Главком», про це він написав у соцмережах.

За словами Зеленського, під час розмови обговорювали двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, ситуацію у Європі та на Близькому Сході, а також «практичні кроки» для реалізації спільних проєктів у розбудові газової інфраструктури і спільної розробки газових родовищ.

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 4, 2026

«Принципова політична готовність працювати разом є, і наші команди найближчими днями фіналізують деталі», – сказав президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Туреччини. У центрі уваги – зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, а також аудієнція у Вселенського Патріарха Варфоломія.

Раніше Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.

За словами глави держави, Україна передала відповідну ініціативу американській стороні, однак реакція Москви залишається негативною. «Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», – зазначив Зеленський.

Як відомо, у Кремлі відреагували на заяви щодо можливого перемир’я на Великдень та поставили під сумнів наявність конкретної ініціативи з боку України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не озвучив чіткої пропозиції щодо встановлення «режиму тиші».

30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

Також Зеленський провів перемовини зі спецпредставниками американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови стало посилення безпекових гарантій для України.