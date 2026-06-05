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Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Чому Буданов раптово прибув до Польщі? Місцеві ЗМІ оприлюднили деталі

Буданов проводитиме переговори з польськими посадовцями стосовно присвоєння одній з частин Збройних Сил України імені, пов’язаного з УПА

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов проводить неанонсований візит до Польщі, щоб провести низку зустрічей з представниками польської влади. Як пише польське видання Onet, важливим пунктом порядку денного є обговорення ситуації на лінії фронту з головою Міністерства національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем.

Також Буданов говоритиме з польськими чиновниками щодо присвоєння одній з частин ЗСУ назви на честь УПА. У Польщі цей крок викликав гостру реакцію. Тож саме голові ОП доручено очолити переговорний процес із Варшавою та знайти шляхи для зниження градусу суперечки між двома країнами.

За інформацією репортера RMF FM Міхала Радковського, Буданов уже зустрівся з державним секретарем Міністерства закордонних справ Польщі Марціном Босацьким.

Очікується, що найближчим часом керівник Офісу президента також зустрінеться з головою бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціном Пшидачем. Джерела, близькі до польської президентської адміністрації, називають цю зустріч одним із ключових етапів консультацій.

Головний раунд переговорів запланований на завтра. У Варшаві Кирило Буданов проведе зустріч із віцепрем’єр-міністром та міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняком-Камишем. Інформацію про переговори підтвердив речник польського оборонного відомства Януш Сеймей.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда свого часу нагородив генерал-лейтенанта Кирила Буданова однією з найвищих нагород Республіки Польща для іноземців – Золотим Офіцерським Хрестом ордена «За заслуги перед Польщею».

Теги: Польща Кирило Буданов переговори ЗСУ

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