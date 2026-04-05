«Віримо в перемогу життя над смертю»: Зеленський привітав українців та світ із Великоднем

glavcom.ua
колаж: glavcom.ua

Зеленський: Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мільйонів вірян, які сьогодні, 5 квітня 2026 року, відзначають Світле Воскресіння Христове. У своєму зверненні глава держави наголосив на незламності людського духу, який здатний подолати темряву окупації та терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Щиро вітаю всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні.  У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє. Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, «шахеди» і ракети, несправедливість та окупацію. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни. Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну! З Великоднем!», – привітав Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 5 квітня 2026 року, мільйони католиків, протестантів та частина греко-католиків світу відзначають Воскресіння Христове. Дата святкування Великодня у католиків визначається за Григоріанським календарем запровадженим Папою Григорієм XIII у 1582 році. Він є астрономічно точнішим. За ним Великдень святкує Римо-католицька церква та більшість протестантів.

Окупанти атакували Чернігівщину: пошкоджено енергооб'єкт
6 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 6 квітня 2026: традиції та молитва
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
Прогноз погоди на тиждень 6 – 12 квітня 2026 року
Показала окупантам, де сховано військову форму свекрів. Засуджена за держзраду жінка розповіла про співпрацю з РФ
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
