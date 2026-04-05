«Віримо в перемогу життя над смертю»: Зеленський привітав українців та світ із Великоднем

Зеленський: Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мільйонів вірян, які сьогодні, 5 квітня 2026 року, відзначають Світле Воскресіння Христове. У своєму зверненні глава держави наголосив на незламності людського духу, який здатний подолати темряву окупації та терору. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Щиро вітаю всіх, хто в Україні та світі відзначає Великдень сьогодні. У дуже непрості часи для нашого народу й усього людства як ніколи сильною стає надія – на перемогу життя над смертю, добра над злом, правди над брехнею. Усього того, що символізує Воскресіння Господнє. Нехай сила кожної нашої людини, її духу, усього найкращого, що є в людях, – нехай усе це неодмінно здолає лихо й темряву, «шахеди» і ракети, несправедливість та окупацію. Бажаю всім Божої благодаті й мирного життя на нашій землі та під українським небом, які захищають наші сміливі воїни. Нехай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра поєднує добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. Хай кожен народ стане ближче до справжньої безпеки. Віримо в мир! Віримо в Україну! З Великоднем!», – привітав Зеленський.

Як відомо, сьогодні, 5 квітня 2026 року, мільйони католиків, протестантів та частина греко-католиків світу відзначають Воскресіння Христове. Дата святкування Великодня у католиків визначається за Григоріанським календарем запровадженим Папою Григорієм XIII у 1582 році. Він є астрономічно точнішим. За ним Великдень святкує Римо-католицька церква та більшість протестантів.