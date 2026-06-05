Вступ України до ЄС. У Раді зареєстровано документ про парламентську підтримку переговорів

Переговори про вступ України та Молдови до ЄС стартують уже за лічені дні

Сьогодні, 5 червня, у Верховній Раді України зареєстрували проєкт Постанови «Про парламентську підтримку переговорного процесу про набуття Україною членства в Європейському Союзі». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Верховної Ради України.

Повідомляється, що документ покликаний ліквідувати бюрократичні затримки під час адаптації українських законів до європейського права.

«Курс України на набуття повноправного членства в Європейському Союзі, закріплений у Конституції України, вимагає кардинального оновлення та інтенсифікації внутрішньодержавних організаційно-правових процедур. Офіційний запуск переговорного процесу щодо набуття Україною членства в Європейському Союзі актуалізував потребу в виробленні нової моделі взаємодії між законодавчою та виконавчою гілками влади», – йдеться у пояснювальній записці до проєкту постанови.

Документ запроваджує чітку вертикаль взаємодії та систему взаємного контролю між Кабінетом Міністрів та парламентом на час проведення офіційних переговорів із Брюсселем.

Головні завдання документа

Спільний контроль над законами: Кабмін та профільні комітети Верховної Ради зобов'язані забезпечити узгоджене опрацювання всіх законопроєктів, спрямованих на адаптацію українського законодавства до вимог європейського права.

Кабмін та профільні комітети Верховної Ради зобов'язані забезпечити узгоджене опрацювання всіх законопроєктів, спрямованих на адаптацію українського законодавства до вимог європейського права. Повне інформування про контакти з Брюсселем: Уряд має оперативно повідомляти керівництво Верховної Ради та її Апарату про результати будь-яких консультацій з інституціями Європейського Союзу щодо підготовки євроінтеграційних актів.

Уряд має оперативно повідомляти керівництво Верховної Ради та її Апарату про результати будь-яких консультацій з інституціями Європейського Союзу щодо підготовки євроінтеграційних актів. Звітування про зміни в поточних актах: Якщо Кабмін проводить консультації з інституціями ЄС щодо вже внесених на розгляд Ради законопроєктів, він зобов'язаний негайно передати ці дані керівництву парламенту, Апарату ВР, а також головному та профільному комітетам.

Автори документа вважають, що ухвалення цієї Постанови дозволить усунути будь-які розбіжності між позицією Уряду та вимогами європейських інституцій ще на етапі написання законів. Це суттєво прискорить проходження нормативних процедур та наблизить відкриття й закриття переговорних кластерів на шляху до повноправного членства України в Євросоюз.

«Главком» писав, що головування Кіпру в Раді Європейського Союзу розпочало підготовку до офіційного відкриття першого кластера переговорів про вступ України та Молдови до ЄС.

До слова, Politico повідомляло, що Україна може вже найближчим часом перейти до наступного етапу європейської інтеграції. За словами співрозмовників Politico, відповідне рішення можуть ухвалити під час міжурядової конференції в Люксембурзі, яка запланована на 15 червня.