Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом

Президент заявив про готовність української делегації приїхати на переговори з Росією до Стамбула

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні переговори України та Росії у Стамбулі. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером, передає «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

За словами Зеленського, у розмові з Ердоганом йшлося про посилення підтримки України та можливість проведення нового раунду мирних переговорів для завершення війни в Україні.

Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, ми готові приїхати, готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі, – Зеленський



Президент повідомив, що обговорив з лідером Туреччини питання війни та шляхів її завершення. Ердоган, як зазначив Зеленський,…

«Заради миру ми спілкувалися з президентом Ердоганом. Він також на цьому боці, на стороні миру. І, звичайно, ми повинні припинити цю війну якнайшвидше», – заявив Зеленський.

Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі і український лідер запевнив у готовності української сторони приїхати на таку зустріч. При цьому він додав, що готовий також до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.

«Нам потрібен мир, нам потрібні переговори», – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави заявив, що домовився про «кроки в безпековому співробітництві», зокрема йдеться про ексепртизу, технології та досвід.

Також після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.