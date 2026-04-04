Зеленський зробив важливу заяву після зустрічі з Ердоганом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
фото: Офіс президента

Президент заявив про готовність української делегації приїхати на переговори з Росією до Стамбула

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував провести мирні переговори України та Росії у Стамбулі. Про це повідомив український президент Володимир Зеленський після зустрічі з турецьким лідером, передає «Главком» із посиланням на «Новини.Live».

За словами Зеленського, у розмові з Ердоганом йшлося про посилення підтримки України та можливість проведення нового раунду мирних переговорів для завершення війни в Україні.

«Заради миру ми спілкувалися з президентом Ердоганом. Він також на цьому боці, на стороні миру. І, звичайно, ми повинні припинити цю війну якнайшвидше», – заявив Зеленський.

Президент Туреччини запропонував проведення переговорів у Стамбулі і український лідер запевнив у готовності української сторони приїхати на таку зустріч. При цьому він додав, що готовий також до зустрічі лідерів у будь-якому форматі.

«Нам потрібен мир, нам потрібні переговори», – наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Глава держави заявив, що домовився про «кроки в безпековому співробітництві», зокрема йдеться про ексепртизу, технології та досвід. 

Також після православного Великодня до України вперше можуть прибути спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

Читайте також:

Читайте також

Економічна криза у РФ набирає обертів
Високі ціни на нафту не допоможуть економіці Росії. І ось чому
31 березня, 15:43
Слідчий комітет порушив проти колишнього першого заступника міністра оборони РФ кримінальну справу
У РФ затримано соратника Шойгу за корупцію
6 березня, 08:30
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
Стрілянина у США, вибухи на Близькому Сході: головне за ніч
18 березня, 05:40
Військові ворожої армії
Американська розвідка розкрила плани Кремля у війні проти України
18 березня, 21:11
Рок-гурт Linkin Park публічно не висловлював підтримку Україні
Популярний американський гурт зареєстрував бізнес у Росії: подробиці
20 березня, 13:15
Дипломат заявив, що Путін вимагає від України відмовитися від територій без бою, які РФ не змогла окупувати за понад 12 років
Постпред України у Радбезі ООН пояснив, чому Росія зриває мирні переговори
24 березня, 06:56
Постачання дизпалива Україні. Президент заявив про переговори з країнами Близького Сходу
Постачання дизпалива Україні. Президент заявив про переговори з країнами Близького Сходу
27 березня, 20:52
Сергій Притула прокоментував дорікання в сторону чоловіка ведучої Марії Єфросиніної військового Тимура Хромаєва
Притула втрутився у скандал із чоловіками Полякової та Єфросиніної
30 березня, 14:07
Латвійські військові виявили іноземний дрон
Латвія виявила невідомий дрон біля кордону з Росією
31 березня, 08:42

Події в Україні

$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
$28 млн втрат за ніч: прикордонники знищили рідкісну техніку РФ
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 5 квітня 2026. Зведення Генштабу
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Конфлікти з ТЦК: нардеп приголомшив кількістю ухилянтів, які не оновили облікові дані
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
Поліція відмовилася допомогти ветерану зі зламаним протезом
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
На війні загинув колишній начальник департаменту СБУ, який перейшов на бік Росії
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих
Скандал у ЗСУ: в одній із частин виявлено тисячі непридатних мобілізованих

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
