«У нас буде дискусія». Соратник Тимошенко оцінив шанси нової спроби легалізації «полунички»

Кучеренко: Хай знову реєструють проєкт і, думаю, він пройде абсолютно нормально, зберуть голоси

Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко, який раніше не підтримав законопроєкт про декриміналізацію порнографії, заявив, що повторна спроба ухвалення документа має реальні шанси на успіх у парламенті. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Другий шанс «полунички». Що знову вигадав депутат Железняк і чи підтримає його Верховна Рада».

Кучеренко не просто проігнорував голосування за законопроєкт №12191, як його консервативна фракція, а ще й натиснув «проти». Однак зараз він вважає, що у повторної спроби легалізації порно є всі шанси пройти парламентську залу.

«Треба зважати на те, що такі питання мають не тільки юридичну, а й соціально-політичну площину. Як на мене, істерика в залі, нервові виступи і занадто багато галасу були помилкою при просуванні проєкту. Бо всі ж люди дорослі, всім потім треба давати пояснення своїм близьким, виборцям. А у нас з лібералами виборець різний. Я особисто був проти та вказував, що треба в цьому законопроєкті підправити – зокрема, й моменти щодо дитячої порнографії. Хай знову реєструють проєкт і, думаю, він пройде абсолютно нормально, зберуть голоси», – сказав нардеп.

На думку Кучеренка, перед повторним винесенням до парламенту таке делікатне питання треба краще прокомунікувати: «У мене є своя позиція, у нас є фракційна дисципліна, і я іноді навіть випереджаю в більш прогресивному плані свою фракцію. Якщо цей законопроєкт знову буде внесений з цими правками щодо того ж дитячого порно, у нас буде спокійна дискусія і ми знаходитимемо аргументи і для лідера, і для інших депутатів. Але, думаю, голосів вистачить і без нас».

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх. Ба більше, нардепи навіть не спромоглися направити його на повторне перше читання та повернути на доопрацювання.

Згодом Ярослав Железняк оперативно зареєстрував новий законопроєкт №15294, в якому, окрім декриміналізації порнографії для дорослих, значно посилюється захист дітей від дитячої порнографії, сексуальної експлуатації та втягнення у проституцію. Під проєктом поставили підписи понад сорок депутатів. Він вже зареєстрований в профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності та може бути розглянутий в першому читанні найближчого пленарного тижня.