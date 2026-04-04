Зеленський прибув до Стамбула: що відомо

Володимир Зеленський прибув з візитом до Туреччини

Президент готується до переговорів з Ердоганом та Варфоломієм

Президент України Володимир Зеленський розпочав робочий візит до Туреччини. У центрі уваги – зустріч із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі, а також аудієнція у Вселенського Патріарха Варфоломія. Про це повідомляє «Главком».

Очікується, що лідери держав обговорять низку критичних тем.

«Прибув до Стамбула, де заплановані важливі зустрічі. Підготовлені змістовні перемовини з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.Працюємо, щоб посилити наше партнерство заради реального захисту життя людей та наближення стабільності й гарантування безпеки в нашій Європі, а також на Близькому Сході. Спільні зусилля завжди дають найкращі результати», – повідомив Зеленський.

Окрім політичного блоку, програма візиту включає візит до на Фенер. Президент планує зустрітися зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

До слова, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час його розмови з Папою Римським Левом XIV Росія здійснила масовану атаку на Україну.

За словами президента, у момент розмови російські війська атакували українські міста і громади сотнями дронів типу «шахед» та десятками ракет. Удар відбувався хвилями протягом ночі, і щонайменше п’ять регіонів опинилися під обстрілами.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.

За словами глави держави, Україна передала відповідну ініціативу американській стороні, однак реакція Москви залишається негативною. «Ми всі бачили в медійному просторі їхню відповідь: вони начебто до цього не готові. Не знаю, наскільки це серйозна відповідь», – зазначив Зеленський.

Як відомо, у Кремлі відреагували на заяви щодо можливого перемир’я на Великдень та поставили під сумнів наявність конкретної ініціативи з боку України. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито не озвучив чіткої пропозиції щодо встановлення «режиму тиші».

30 березня Володимир Зеленський заявив про готовність України до різних форматів припинення вогню, зокрема і на період великодніх свят.

Раніше Зеленський провів перемовини зі спецпредставниками американського президента Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Ключовою темою розмови стало посилення безпекових гарантій для України.

Глава держави наголосив, що Україна робить усе, щоб підтримати мирні зусилля. Президент назвав розмову позитивною. Він повідомив, що сторони домовилися посилити гарантії безпеки.

Нагадаємо, що секретар РНБО Рустем Умєров повідомив, що в Анкарі провів низку важливих зустрічей з керівництвом Туреччини. Мав розмови з міністром оборони Яшаром Гюлером, міністром закордонних справ Хаканом Фіданом, головою Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином та радником президента з питань зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.