Справа Тимошенко: Європарламент закликав українську владу утриматися від політичних переслідувань опозиції

Комітету у закордонних справах Європарламенту оприлюднив проєкт звіту щодо України

У затвердженому проєкті щорічного звіту Комітету у закордонних справах Європарламенту щодо України владу закликають припинити практику переслідувань опонентів, оскільки це може підірвати демократичні стандарти та довіру суспільства. Це вже не перший заклик ЄС припинити політичний тиск на лідерку «Батьківщини».

Раніше один із чільних представників Європарламенту, доповідач по Україні, Міхаель Галер заявив про упередженість і незаконність у справі Юлії Тимошенко. Особливо його обурили спроби влади перешкоджати лідерці «Батьківщини» здійснювати парламентську дипломатію та співпрацювати з європейськими й міжнародними партнерами.

У Парламентській асамблеї Ради Європи також очікують припинення політичних переслідувань у справі Тимошенко. Делегати країн-членів ПАРЄ у своїй декларації висловили обурення повідомленнями про ймовірний монтаж аудіозаписів у справі лідерки «Батьківщини». Вони також вказали на порушення принципу змагальності сторін, ігнорування практики ЄСПЛ і численні спекуляції під час розгляду справи.

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Нагадаємо, раніше Харківська правозахисна група оцінила справу Тимошенко і оприлюднила несподівані висновки.

Між тим, Юлія Тимошенко від початку відкидає будь-які звинувачення на свою адресу та називає справу проти себе політичним переслідуванням. Захист лідерки «Батьківщини» домігся рішень Вищого антикорупційного суду про скасування раніше встановлених обмежень, зокрема Юлії Тимошенко дозволено виїжджати за кордон для політичної та парламентської діяльності.

Справа лідерки «Батьківщини» також перебуває під моніторингом міжнародних і європейських правозахисних організацій. Делегати Парламентської асамблеї Ради Європи вже виступили проти переслідування Юлії Тимошенко, закликавши забезпечити чесне розслідування справи. Вони вказали на ігнорування практики Європейського суду з прав людини, а також висловили занепокоєння через можливий монтаж аудіозапису розмови та наголосили на необхідності проведення незалежного аналізу.

Представники Європарламенту також були здивовані тим, що слідство не надало захисникам Тимошенко доступу до аудіофайлу записаної розмови для проведення незалежної експертизи.