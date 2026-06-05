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«Ми – не Іран». Нардеп від «ЄС» закликав фракцію підтримати декриміналізацію «дорослого контенту»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Ми – не Іран». Нардеп від «ЄС» закликав фракцію підтримати декриміналізацію «дорослого контенту»
Алексєєв впевнений, що такі сфери, які генерують гроші і не контролюються державою, за замовчанням перебувають під кримінально-корупційним впливом
колаж: glavcom.ua

Алексєєв: У всіх цивілізованих країнах порноіндустрія легалізована

Народний депутат від «Європейської солідарності» Сергій Алексєєв закликав свою фракцію змінити позицію та підтримати законопроєкт №15294 про декриміналізацію порнографії в Україні. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Другий шанс «полунички». Що знову вигадав депутат Железняк і чи підтримає його Верховна Рада».

Член комітету з правоохоронної діяльності Алексєєв, який є одним з підписантів законопроєкту, вважає, що його фракції треба змінити позицію та підтримати нову редакцію.

«У всіх цивілізованих країнах порноіндустрія легалізована, і нам також потрібно, щоб вона працювала в умовах державного регулювання, – каже Алексєєв. – Цей проєкт балансує ситуацію: з одного боку, він легалізує доросле порно, з іншого – значно посилює відповідальність за дитяче порно. Думаю, що політичні перспективи цього рішення зростуть і сподіваюсь, що воно буде прийняте. Врешті-решт ми маємо адаптувати своє законодавство до європейського, тому що крокуємо до членства в ЄС. Я точно цей проєкт підтримаю і буду агітувати за це колег з фракції».

Алексєєв впевнений, що такі сфери, які генерують гроші і не контролюються державою, за замовчанням перебувають під кримінально-корупційним впливом: «Ми вимагаємо, щоб ті ж моделі Only Fans платили податки, та водночас їх же притягаємо до відповідальності, хоча жодної соціальної небезпеки в їхній діяльності немає. Просто той, хто виробляє такий контент, має розміщувати його офіційно, а все інше буде блокуватися. Так само в сучасному світі смішно, коли у нас фактично протизаконними є фото, які, скажімо, чоловік відсилає дружині, і нікуди не продає. Ми ж все-таки не Іран».

Нагадаємо, 28 травня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкт №12191 щодо скасування кримінальної відповідальності за створення та поширення порнографії за участі повнолітніх. Ба більше, нардепи навіть не спромоглися направити його на повторне перше читання та повернути на доопрацювання.

Згодом Ярослав Железняк оперативно зареєстрував новий законопроєкт №15294, в якому, окрім декриміналізації порнографії для дорослих, значно посилюється захист дітей від дитячої порнографії, сексуальної експлуатації та втягнення у проституцію. Під проєктом поставили підписи понад сорок депутатів. Він вже зареєстрований в профільному комітеті з питань правоохоронної діяльності та може бути розглянутий в першому читанні найближчого пленарного тижня.

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Теги: Верховна Рада законопроєкт

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