Росія готує план втручання у місцеві вибори в Україні - Клімкін



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Росія зацікавлена в дестабілазації та розчленуванні України

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що Росія готується до втручання не лише у парламентські та президентські вибори, але й в місцеві, які відбудуться після них.

Про це він заявив сьогодні, 16 лютого, у Мюнхені журналістам.

Глава МЗС вважає, що Росія використовуватиме всі можливі методи впливу на ситуацію в Україні.

«Звичайно, Росія буде маніпулювати виборчим процесом. Всі говорять про вплив на парламентські та президентські вибори. А що, на місцеві Росія не буде впливати? Там вже готується план втручання у вибори. При чому, місцеві вибори можуть бути ще більш важливі для Росії, оскільки їхня логіка полягає в дестабілізації та розчленуванні України», - сказав Клімкін.

Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидатів.

Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.

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Джерело: ТСН