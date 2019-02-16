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    Політика

    Росія готує план втручання у місцеві вибори в Україні - Клімкін

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    Росія зацікавлена в дестабілазації та розчленуванні України

    Міністр закордонних справ України Павло Клімкін впевнений, що Росія готується до втручання не лише у парламентські та президентські вибори, але й в місцеві, які відбудуться після них.

    Про це він заявив сьогодні, 16 лютого, у Мюнхені журналістам.

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    Глава МЗС вважає, що Росія використовуватиме всі можливі методи впливу на ситуацію в Україні.

    «Звичайно, Росія буде маніпулювати виборчим процесом. Всі говорять про вплив на парламентські та президентські вибори. А що, на місцеві Росія не буде впливати? Там вже готується план втручання у вибори. При чому, місцеві вибори можуть бути ще більш важливі для Росії, оскільки їхня логіка полягає в дестабілізації та розчленуванні України», - сказав Клімкін.

    Нагадаємо, 31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

    ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на пост глави держави — усього зареєстровано 44 кандидатів.

    Верховна Рада 7 лютого внесла зміни до виборчого законодавства, якими забороняється громадянам держави-агресора бути офіційними спостерігачами на українських виборах.

    До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: ТСН

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