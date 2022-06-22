Росія піде далі. Український посол в ООН попередив світ

Кислиця нагадав Радбезу, що сценарій з окупацією України не новий для росіян

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив під час останнього засідання Радбезу Організації, що якщо Кремль не зупинити на нинішньому етапі війни, Росія піде далі. Український дипломат у своїй промові закликав світ покінчити з російським фашизмом.

Звертаючись до своїх колег з приводу глобального порушення миру та міжнародної безпеки на європейському континенті, Кислиця нагадав Радбезу, що сценарій з окупацією України чи проштовхуванням своїх інтересів – не новий для росіян: йому передували злочини російських військ у Чечні в 90-х і нульови роках, вторгнення в Грузію у 2008-му, відносно нещодавня кампанія в Сирії.

Постпред наголосив, що світ майже не відреагував на ці події.

«Ці події неминуче привели Росію до її нинішнього становища — агресивної фашистської держави без обмежень для її злочинної поведінки, — наголошує він. – Якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на кремлівському троні відростити свої відрубані кігті, змочені кров’ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні. Давайте покінчимо з російським фашизмом зараз!» – підкреслив дипломат.

Раніше Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник.

Також Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.