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    Політика

    Росія піде далі. Український посол в ООН попередив світ

    Дипломат Кислиця звернувся до колег в ООН - Росія піде далі. Український посол в ООН попередив світ
    Дипломат Кислиця звернувся до колег в ООН
    фото з відкритих джерел

    Кислиця нагадав Радбезу, що сценарій з окупацією України не новий для росіян

    Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця зазначив під час останнього засідання Радбезу Організації, що якщо Кремль не зупинити на нинішньому етапі війни, Росія піде далі. Український дипломат у своїй промові закликав світ покінчити з російським фашизмом.

    Звертаючись до своїх колег з приводу глобального порушення миру та міжнародної безпеки на європейському континенті, Кислиця нагадав Радбезу, що сценарій з окупацією України чи проштовхуванням своїх інтересів – не новий для росіян: йому передували злочини російських військ у Чечні в 90-х і нульови роках, вторгнення в Грузію у 2008-му, відносно нещодавня кампанія в Сирії.

    Постпред наголосив, що світ майже не відреагував на ці події.

    «Ці події неминуче привели Росію до її нинішнього становища — агресивної фашистської держави без обмежень для її злочинної поведінки, — наголошує він. – Якщо ми дозволимо Путіну чи його наступнику на кремлівському троні відростити свої відрубані кігті, змочені кров’ю українців, наступна війна неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більше, ніж сьогодні. Давайте покінчимо з російським фашизмом зараз!» – підкреслив дипломат.

    Раніше Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник.

    Також Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.

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    Теги: росія окупанти ООН війна посол Україна окупація Сергій Кислиця #stoprussia
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    Росія піде далі. Український посол в ООН попередив світ