Кислиця потролив постпреда РФ в ООН, який влаштував істерику через український підручник

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця відповів російському постпреду на його закиди про «нацизм» в українському підручнику з географії. Пост про це Кислиця опублікував у Twitter.

Днями росіянин Василь Небензя влаштував чергове шоу та прийшов на Радбез ООН з українським підручником. Почав маніпулювати та розказувати казки про «нацистську» Україну.

Так звані «аргументи» про «нацизм» Небензя відшукав в українському підручнику з географії за восьмий клас. Росіянин заявив, що там пишуть: «предки французів, іспанців, португальців, турків, євреїв прийшли з України і, якщо предки французів – гали, то вони прийшли з Галичини».

Маніпуляція полягає в тому, що у підручнику чітко вказано – це лише теорія й аж ніяк не ствердження. Припускають, що індоєвропейська мовна група могла виникнути на сучасній території України, а потім розселитись на інші території.

Далі у підручнику мовиться, що близькість мови не завжди означає близькість генетичного походження народів чи навіть їхньої раси. Про це Небензя вирішив промовчати.

Сергій Кислиця вирішив потролити росіян. Він повідомив новину для російської делегації: дані свідчать про те, що всі сучасні люди походять від африканської популяції Homo sapiens, яка поширилася з Африки близько 60 тисяч років тому.

«Я пишаюся тим, що я один із них. Досить жартувати над собою», – додав постпред України в ООН.

Нагадаємо, раніше Кислиця закликав ООН припинити співпрацю з Росією щодо неосновних закупівель.