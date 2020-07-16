Росія в ОБСЄ влаштувала демарш під час обговорення агресії проти України



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Представник делегації РФ залишив засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ

У середу, 15 липня, делегація Росії під час Форуму безпекового співробітництва (ФБС) та Постійної ради ОБСЄ здійснила демарш та залишила засідання.

Як повідомив у коментарі Укрінформу Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, це було зроблено після невдалих спроб применшити значення теми гібридних загроз загалом та уникнути обговорення російської гібридної агресії проти України зокрема.

«Під час сьогоднішнього спільного засідання Форуму безпекового співробітництва та Постійної ради ОБСЄ представник делегації РФ, який був присутній фізично на засіданні у Гофбурзі, здійснив демарш і залишив залу. Таким чином російський дипломат відреагував на промову директора Національного інституту стратегічних досліджень України Олександра Литвиненка, який виступав у якості одного з основних доповідачів на тему гібридних загроз», - заявив він.

Цимбалюк вказав на те, що ще під час презентації пріоритетів Українського головування у ФБС у квітні очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначав, що тема гібридних загроз буде у фокусі уваги України. Більшість делегацій в ОБСЄ привітали намір української сторони привернути увагу до цієї проблематики. Єдиною делегацією, яка заявила, що ця тема «нецікава» і нібито розділяє країни-учасниці ОБСЄ, стала делегація РФ.