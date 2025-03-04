Чи справді Рада ухвалила звернення до Трампа: роз'яснення
На сайті парламенту з'явилося звернення від керівництва Ради про «глибоку вдячність за тверду і послідовну підтримку незалежності України»
Верховна Рада не зверталася до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.
Вчора на сайті парламенту з’явилося звернення до президента Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу. У ній Верховна Рада висловлює «глибоку вдячність за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».
Тим часом нардеп Потураєв опублікував допис, у якому заперечив, що Рада зверталася до президента США.
«Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України не зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США. Прошу не вводити громадськість в оману», – написав він у Facebook.
Як відомо, постанови та інші акти Верховної Ради приймаються більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу. Однак немає інформації про голосування щодо звернення до Трампа.
Водночас на сайті парламенту у заяві вказано, що вона від «керівництва Верховної Ради – Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп».
Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко пояснила, що вчора, 3 березня, керівництво парламенту і лідери фракцій підписали спільну конструктивну заяву до Конгресу США із подякою американському народу за підтримку і визнання стратегічного партнерства.
«Що я бачу на сторінках «слуг»? Вони в соцмережах – протестують проти заяви! Хтось пише, що нічого подібного Верховна Рада не приймала, хоч здається, ніхто і не називав це звернення рішенням парламенту. Деякі навіжені взагалі кричать, що там треба було проклясти Трампа і підтримати Зеленського, тобто – максимально загострити конфлікт», – повідомила вона.
Нагадаємо, ввечері 3 березня на сайті Верховної Ради України з'явилося звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. У листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.
До слова, експосол України у США Юрій Щербак вважає, що після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію.
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