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Чи справді Рада ухвалила звернення до Трампа: роз'яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Чи справді Рада ухвалила звернення до Трампа: роз'яснення
Деякі депутати запевняють, ніякого звернення до президента США не було
фото з відкритих джерел

На сайті парламенту з'явилося звернення від керівництва Ради про «глибоку вдячність за тверду і послідовну підтримку незалежності України»

Верховна Рада не зверталася до президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву голова комітету Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

Вчора на сайті парламенту з’явилося звернення до президента Дональда Трампа, Конгресу США та американського народу. У ній Верховна Рада висловлює «глибоку вдячність за тверду і послідовну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України».

Тим часом нардеп Потураєв опублікував допис, у якому заперечив, що Рада зверталася до президента США.

«Прошу звернути увагу представників медіа: Верховна Рада України не зверталась ні до кого у Вашингтоні, чи будь-де у США. Прошу не вводити громадськість в оману», – написав він у Facebook.

Потураєв спростував інформацію про звернення парламенту до США
Потураєв спростував інформацію про звернення парламенту до США
скріншот

Як відомо, постанови та інші акти Верховної Ради приймаються більшістю голосів народних депутатів від її конституційного складу. Однак немає інформації про голосування щодо звернення до Трампа.

Водночас на сайті парламенту у заяві вказано, що вона від «керівництва Верховної Ради – Верховної Ради України, депутатських фракцій та груп». 

Співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко пояснила, що вчора, 3 березня, керівництво парламенту і лідери фракцій підписали спільну конструктивну заяву до Конгресу США із подякою американському народу за підтримку і визнання стратегічного партнерства.

«Що я бачу на сторінках «слуг»? Вони в соцмережах – протестують проти заяви! Хтось пише, що нічого подібного Верховна Рада не приймала, хоч здається, ніхто і не називав це звернення рішенням парламенту. Деякі навіжені взагалі кричать, що там треба було проклясти Трампа і підтримати Зеленського, тобто – максимально загострити конфлікт», – повідомила вона.

За словами Геращенко, керівництво парламенту і лідери фракцій підписали спільну заяву до Конгресу США
За словами Геращенко, керівництво парламенту і лідери фракцій підписали спільну заяву до Конгресу США
скрнішот

Нагадаємо, ввечері 3 березня на сайті Верховної Ради України з'явилося звернення до президента США Дональда Трампа, Конгресу та американського народу. У листі подякували за підтримку Америки та наголосили на необхідності подальшого розвитку стратегічного партнерства.

До слова, експосол України у США Юрій Щербак вважає, що після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію.

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Теги: Верховна Рада депутат Ірина Геращенко Микита Потураєв

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