Головна Країна Політика
search button user button menu button

Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»
Юрій Щербак, посол України в США (1994–1998)
фото з відкритих джерел

Юрій Щербак про скандал у Білому домі: З роздратованим динозавром не можна полемізувати

Після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію. Про це повідомив у коментарі «Главкому» експосол України у США Юрій Щербак, йдеться у статті «Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів».

Юрій Щербак вважає, що Верховна Рада має ухвалити резолюцію про «вічну вдячність» Америці, із закликом до продовження діалогу. У документі треба також вказати, що наша країна підтримує ідею підписання угоди про корисні копалини, зауважив Юрій Щербак. Також, за його словами, «потрібна заява президента про те, що якщо мене не зрозуміли, то я прошу вибачення».

Посла України у Штатах, на думку ексдипломата, треба змінити: «Негайно слід найти людину, яка могла би переговорити з Трампом і його оточенням».

Прикладами зваженої поведінки Щербак називає президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера: «Ви подивіться, як діяли Макрон і Стармер у Білому домі. Трамп говорить якусь нісенітницю, а вони спокійно реагували і не втягувалися в полеміку, знаючи, що з роздратованим динозавром не можна полемізувати». Юрій Щербак вважає, що ані два саміти з безпеки, що відбулися у Парижі у лютому, ані саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи не наблизили завершення війни на прийнятних для України умовах.

«Але ж це і без цих заходів було зрозуміло, що слід звернутися до американського президента, аби полагодити відносини», – підсумував Юрій Щербак

Нагадаємо, 28 лютого, під час візиту президента України до Сполучених Штатів, між Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Щодо саміту в Лондоні, то він пройшов напередодні, 2 березня. Там президент України зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, британським монархом Чарльзом ІІІ та низкою іноземних лідерів.

Безпекові саміти у Парижі відбулись 17 та 26 лютого. Там так само був присутній президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Теги: Верховна Рада дипломатія США Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головне не допустити «Мюнхен-2» та «Стамбул-2»
США не можуть бути єдиним посередником для досягнення миру
13 лютого, 16:26
Як відомо, Ілон Маск офіційно отримав від адміністрації президента Дональда Трампа статус «спеціального урядового співробітника»
«Америка програє наступну війну». Маск зробив несподівану заяву
7 лютого, 11:22
Сьогодні термін для проходження повторного медогляду продовжено до 5 червня 2025 року
Термін проходження ВЛК обмежено придатним продовжено до 5 червня
12 лютого, 11:23
Тимчасова слідча комісія з енергетики ініціювала аудит «Нафтогазу» через дефіцит газу
Зараз немає передумов для дешевого газу – аналітик
13 лютого, 17:21
Президент Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції
Мюнхенські розмови про мир, нова версія катастрофи українського F-16: головне за ніч
15 лютого, 06:27
Зеленський відвідав Туреччину з офіційним візитом у відповідь на запрошення президента Ердогана
В Анкарі розпочалася зустріч Зеленського та Ердогана (оновлено)
18 лютого, 13:57
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ
«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
19 лютого, 10:29
В Одеській області вимушено застосовуються обмеження електропостачання
Через російські атаки на Одещині запроваджено відключення електрики
25 лютого, 11:14
Рятувальники вже ліквідували пожежу в Харкові
Влучання шахеда в багатоповерхівку в Харкові: з’явились фото наслідків
Вчора, 06:18

Політика

Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»
Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»
Залужний отримав нову посаду
Залужний отримав нову посаду
Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Як рятувати відносини з Трампом. Експосол України в США дав пораду
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
Зеленський розповів лідерам балтійських країн про результати саміту в Лондоні
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
«Мир потрібен – якомога швидше». Президент України відповів на критику влади США
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від відомих дипломатів
Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від відомих дипломатів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
62K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
34K
Уманський прокурор став інвалідом за чотири дні і отримав підозру у шахрайстві
28K
Курйоз на Оскарі. Адам Сендлер «повторив» суперечку між Зеленським та Трампом
22K
Трамп після критики у свій бік пообіцяв «розповісти все як є»
19K
Скандал у Білому домі. Ющенко став на захист Зеленського

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua