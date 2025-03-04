Експосол України у США радить Верховній Раді ухвалити резолюцію про «вічну вдячність США»

Юрій Щербак про скандал у Білому домі: З роздратованим динозавром не можна полемізувати

Після суперечки у Вашингтоні між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом Україна повинна продемонструвати вдячність Сполученим Штатам і навіть ухвалити спеціальну резолюцію. Про це повідомив у коментарі «Главкому» експосол України у США Юрій Щербак, йдеться у статті «Чи є вихід з «повної катастрофи»? Рецепти порятунку відносин із США від легендарних дипломатів».

Юрій Щербак вважає, що Верховна Рада має ухвалити резолюцію про «вічну вдячність» Америці, із закликом до продовження діалогу. У документі треба також вказати, що наша країна підтримує ідею підписання угоди про корисні копалини, зауважив Юрій Щербак. Також, за його словами, «потрібна заява президента про те, що якщо мене не зрозуміли, то я прошу вибачення».

Посла України у Штатах, на думку ексдипломата, треба змінити: «Негайно слід найти людину, яка могла би переговорити з Трампом і його оточенням».

Прикладами зваженої поведінки Щербак називає президента Франції Еммануеля Макрона та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера: «Ви подивіться, як діяли Макрон і Стармер у Білому домі. Трамп говорить якусь нісенітницю, а вони спокійно реагували і не втягувалися в полеміку, знаючи, що з роздратованим динозавром не можна полемізувати». Юрій Щербак вважає, що ані два саміти з безпеки, що відбулися у Парижі у лютому, ані саміт у Лондоні з питань оборони та безпеки Європи не наблизили завершення війни на прийнятних для України умовах.

«Але ж це і без цих заходів було зрозуміло, що слід звернутися до американського президента, аби полагодити відносини», – підсумував Юрій Щербак

Нагадаємо, 28 лютого, під час візиту президента України до Сполучених Штатів, між Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом сталася гостра суперечка.

Щодо саміту в Лондоні, то він пройшов напередодні, 2 березня. Там президент України зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, британським монархом Чарльзом ІІІ та низкою іноземних лідерів.

Безпекові саміти у Парижі відбулись 17 та 26 лютого. Там так само був присутній президент України Володимир Зеленський.