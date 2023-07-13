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Юлія Тимошенко про легалізацію канабісу – Україна буде засіяна наркотичною марихуаною

Христина Жиренко
glavcom.ua
Юлія Тимошенко про легалізацію канабісу – Україна буде засіяна наркотичною марихуаною
Лідерка «Батьківщини» розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту №7457
скріншот з відео

«Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!»

Використання медичних препаратів на основі канабісу для лікування важкохворих дозволено в Україні вже давно. Прикриваючись гуманною метою полегшити страждання важкопораненим військовим, уряд хоче приховати свою непрофесійність і перетворити Україну на наркоплантацію в центрі Європи.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко у своєму відеозверненні спростувала безпідставні звинувачення на адресу своєї команди та розповіла про реальні загрози урядового законопроєкту №7457.

«Партія «Батьківщина» та я особисто завжди підтримували використання легальних медикаментів, вироблених на основі канабісу для лікування важкохворих. Але законопроєкт №7457, який зараз хочуть ухвалити, нічого спільного з легалізацією медичної марихуани не має», – заявила Юлія Тимошенко.

Вона нагадала, що використання медикаментів з марихуани вже легалізовано в Україні – законом, який дозволяє використовувати наркотичні засоби для лікування важкохворих (№60/95) та Постановою від 7 квітня 2021 року №324, якою дозволяється використовувати медикаменти на основі канабісу для лікування важкохворих.

«Якщо зараз в Україні немає ліків на основі марихуани для важкохворих, значить уряд не виконав свого обов’язку і не закупив відповідних медикаментів. І за це він мусить понести відповідальність – аж до відставки», – вважає лідерка «Батьківщини».

Натомість законопроєкт №7457, наголосила політикиня, дозволяє  вирощування без обмежень на території України медичної марихуани приватними корпораціями, які займаються наркотичними речовинами, а також виробляти з цієї наркотичної трави препарати без будь-якого особливого контролю.

«Цей закон про те, що Україна буде засіяна та наповнена наркотичною марихуаною!» – обурилася Юлія Тимошенко та запропонувала адекватний варіант вирішення ситуації, що склалася.

«Ми внесли в парламент постанову Верховної Ради, яка зобов’язує уряд негайно закупити ліки на основі марихуани для лікування хворих. Також ми подали законопроєкт про те, що питання вирощування наркотичної марихуани потрібно вирішувати на всеукраїнському референдумі після війни», – резюмувала вона.

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Теги: Юлія Тимошенко легалізація марихуани

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