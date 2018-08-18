Саакашвілі придумав хитрий план повернення в Україну



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Михайло Саакашвілі

Саакашвілі збирається взяти участь у парламентських виборах в 2019 році

Після закінчення терміну повноважень президента Петра Порошенка, Михайло Саакашвілі має намір повернутися в Україну.

Про це повідомляє «Радіо нв».

Грузинсько-український політик Саакашвілі має намір відновити своє громадянство через суд.

«Залякування суддів і свідків, підроблення документів і підписів, необґрунтовані наклепи, все це було використано проти мене», – вважає політик.

За заподіяні мені кривди, хтось повинен відповісти, а я збираюся повернутися в Україну і взяти участь зі своєю партією «Рух нових сил» у парламентських виборах в 2019 році, – заявив Саакашвілі.

Напередодні екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі заявив, що має намір повернутися у Грузію до президентських виборів, які пройдуть восени цього року.

Нагадаємо, в січні 2018 року суд у Грузії заочно засудив екс-президента до трьох років в'язниці за зловживання повноваженнями. Міський суд Тбілісі ухвалив, що Саакашвілі в 2008 році перевищив свої повноваження, помилувавши чотирьох поліцейських, засуджених за вбивство співробітника Об'єднаного банку Грузії Сандро Гиргвліані.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Саакашвілі винним у справі про побиття у 2005 році депутата грузинського парламенту Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі був президентом Грузії з січня 2004 року по листопад 2007-го і з січня 2008 року по листопад 2013-го. З травня 2015 по листопад 2016 років був губернатором Одеської області. У грудні 2017 року він переїхав до Нідерландів.