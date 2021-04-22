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    Події в Україні

    На Херсонщині СБУ заблокувала діяльність злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ

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    Зловмисники поширювали кримінальний вплив на суспільне життя регіону - На Херсонщині СБУ заблокувала діяльність злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ
    Зловмисники поширювали кримінальний вплив на суспільне життя регіону
    Фото СБУ

    Ключовим «доходом» угруповання була реалізація наркотиків

    На Херсонщині Служба безпеки України заблокувала діяльність організованого злочинного угруповання. За координації «злодіїв у законі» з РФ його учасники тероризували і залякували місцеве населення, повідомляє пресслужба СБУ.

    У межах розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що зловмисники поширирювали кримінальний вплив на суспільне життя регіону. Ключовим «доходом» угруповання була реалізація наркотиків, у тому числі до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий «общак» у середньому 300 тис. грн на місяць. Очолював ОЗУ «смотрящий за регіоном» від кримінальних кіл.

    Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, у тому числі у «смотрящего». У ході слідчих дій вилучено беззаперечні докази протиправної діяльності.

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    На Херсонщині СБУ заблокувала діяльність злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ
    На Херсонщині СБУ заблокувала діяльність злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ
    На Херсонщині СБУ заблокувала діяльність злочинців, яких координували «злодії у законі» з РФ

    Двох зловмисників викрито під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину.

    Триває досудове слідство за кількома статтями Кримінального кодексу України.

    Операція проводилась спільно з Нацполіцією під процесуальним керівництвом прокуратури і за сприяння оперативного блоку Херсонського слідчого ізолятора.

    Тим часом, у Волноваському районі Донеччини Служба безпеки України викрила сховок із мінами, а також десятьох бойовиків, зокрема і двох організаторів псевдореферендуму 2014 року.

    Теги: Росія СБУ Херсонщина населення
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