Туреччина й США обговорили шляхи припинення війни РФ проти України

У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни

Турецькі та американські офіційні особи провели переговори щодо війни РФ проти України, ситуацію в Секторі Гази та різних двосторонніх питань під час зустрічей у Вашингтоні. У Анкарі вважають, що настав час для переговорів щодо припинення війни. Про це повідомляє Reuters.

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Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що офіційні особи цих країн провели кілька раундів обговорень на такі теми, як Сирія, Україна, Газа, співпраця оборонної промисловості, енергетика та боротьба з тероризмом.

Ентоні Блінкен фото: Reuters

За його словами, сторони досягли певних змін у психології їх відносин й очікують більш позитивний порядок денний у подальшій взаємодії.

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«Розв'язуючи проблеми, з якими ми зараз стикаємося, важливо також усвідомити спільний потенціал, який можуть створити дві нації, і можливості, які вони можуть надати», – зазначив він.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан фото: Reuters

Фідан також обговорив шляхи припинення вторгнення Росії в Україну з американським колегою Ентоні Блінкеном і радником з національної безпеки Джейком Салліваном.

За словами глави турецького МЗС, Анкара вважає, що настав час обговорити шляхи припинення війни, але Туреччина не бачить такої готовності з боку Києва та Москви.

«Нам потрібна основа для розмов, щоб ця війна припинилася, і діалог, щоб запобігти гіршим кризам, і ми закликаємо до цього», – наголосив Фідан.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прибув із офіційним візитом до Туреччини. Він зустрівся з Реджепом Таїпом Ердоганом у палаці Долмбахче.