Зустріч Шмигаля та Туска: перші деталі

Денис Шмигаль: «Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва»

Сьогодні, 28 березня, Україна разом з Польщею та Європейським союзом провела переговори щодо розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Він заявив, що Україна і Польща провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій.

«Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва», – заявив прем’єр.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які «становлять взаємний інтерес у нашій співпраці».

Крім того, сторони приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі.

Шмигаль заявив, що очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані кроки.

«Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з Росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», – заявив премʼєр.

Він зазначив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу.

«Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань», – додав він.

Як повідомлялося, сьогодні, 28 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прибув до Варшави, де заплановано спільне засідання урядів України та Польщі.