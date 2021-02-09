Шоумен Притула вийшов з політради «Голосу»

Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді «Голосу»

Колишній кандидат на посаду київського міського голови, шоумен Сергій Притула вийшов з політради і перестав виконувати обов'язки заступника голови партії «Голос».

Про це повідомила пресслужба «Голосу».

У партії повідомили, що Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді «Голосу».

«Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану «Голосу» на 2021 рік», – зазначили в політсилі.

Відтак, за програмний напрямок «Голосу» тепер відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, парламентський – Ярослав Железняк.

У свою чергу в «Голосі» заявили, що Притула залишається членом партії та «працює над її розвитком».

Нагадаємо, Сергій Притула брав участь у виборах на посаду мера Києва, проте не отримав перемогу.

Згодом, він привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах та заявив «Все, що не вбиває, робить сильнішим».

Джерело: Суспільне