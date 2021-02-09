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    Політика

    Шоумен Притула вийшов з політради «Голосу»

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    Сергій Притула вийшов з політради &laquo;Голосу&raquo; - Шоумен Притула вийшов з політради «Голосу»
    Сергій Притула вийшов з політради «Голосу»

    Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді «Голосу»

    Колишній кандидат на посаду київського міського голови, шоумен Сергій Притула вийшов з політради і перестав виконувати обов'язки заступника голови партії «Голос».

    Про це повідомила пресслужба «Голосу».

    У партії повідомили, що Притула вийшов з політради на нещодавньому з’їзді «Голосу».

    «Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану «Голосу» на 2021 рік», – зазначили в політсилі.

    Відтак, за програмний напрямок «Голосу» тепер відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний – Андрій Осадчук, парламентський – Ярослав Железняк.

    У свою чергу в «Голосі» заявили, що Притула залишається членом партії та «працює над її розвитком».

    Нагадаємо, Сергій Притула брав участь у виборах на посаду мера Києва, проте не отримав перемогу.

    Згодом, він привітав чинного мера столиці Віталія Кличка з перемогою на виборах та заявив «Все, що не вбиває, робить сильнішим».

    Джерело: Суспільне

    Теги: партії політика Сергій Притула партія Голос Інна Совсун
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