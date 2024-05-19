Чи заборонять в Україні Telegram: розвідка прокоментувала ситуацію

ІПСО через анонімні Тelegram-канали намагаються тиснути і впливати на українських громадян

В Україні Telegram використовується як легалізований darknet

Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов наголосив, що заяви про імовірний російський слід в Telegram – це вже не припущення, а конкретна низка фактів. Про це він розповів в інтерв’ю проєкту «Повертаючи своє».

«Якщо говорити про російський слід, то власник – росіянин, як і вся команда розробників – росіяни. Зараз це офшорна компанія із закритою структурою власності. Існує інформація про ймовірність розміщення частини серверів на території РФ, частина базової команди, яка була на самому початку, залишається на території РФ», – розповів Юсов.

За його словами, також зафіксовані випадки офіційної співпраці цієї платформи із російськими спецслужбами на території Росії.

Представник ГУР наголосив, що в Україні Telegram використовується як легалізований darknet.

«Сьогодні дуже часто Telegram використовується, як легалізований darknet, в якому можна знайти все: від продажу наркотиків до груп ухилянтів і аж до дитячої порнографії», – зауважив Юсов.

Як наголосив представник ГУР, крім того, ІПСО через анонімні Тelegram-канали намагаються тиснути і впливати на українських громадян.

«Я не буду використовувати гучних слів про заборону. Але унормувати та деанонімізувати подібні інструменти безумовно потрібно. Якщо у нас є достатньо суворі вимоги до традиційних ЗМІ: друкованих, онлайн і телебачення, чому цих вимог не повинно бути до інших платформ, які зосереджені на поширенні інформації, яка впливає на нашу з вами безпеку», – резюмував Андрій Юсов.

Нагадаємо, голова Національної ради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк вважає, що державі варто припинити офіційну комунікацію в Telegram.

Як раніше повідомлялося, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні. Про це заявив Ярослав Юрчишин, депутат від «Голосу» та голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова.

До слова, компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри.