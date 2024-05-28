28 травня Зеленський відвідає Бельгію, щоб підписати безпекову угоду

Зеленський зустрінеться з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером

Сьогодні, 28 травня, президент України Володимир Зеленський відвідає Бельгію з офіційним візитом. Про це повідомляє VRT.

Йтиметься про військову підтримку Бельгією України та підписання двосторонньої угоди про безпеку.

Планується, що Зеленський зустрінеться з королем Філіпом I, прем'єр-міністром Александром Де Кроо та міністром оборони Людівіном Дедондером. Президент має отримати інформацію щодо винищувачів F-16.

Зеленський приїжджає до Брюсселя вже вчетверте.

Нагадаємо, що президент України 28 травня також відвідає Португалію з офіційним візитом. Як зазначає канцелярія, візит спрямований на поглиблення добрих відносин між Україною та Португалією. Особливу увагу буде приділено зміцненню співробітництва у сфері безпеки та оборони.

Зазначимо, що 27 травня президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до столиці Іспанії.

Як згодом стало відомо, Україна та Іспанія підписали угоду про гарантії безпеки. Це вже десятий договір такого типу для Києва.

До слова, заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що двостороння безпекова угода з Іспанією матиме «низку особливостей» порівняно з документами, що були підписані з іншими країнами.