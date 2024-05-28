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Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів

Волонтерська ініціатива
Дарія Демяник
glavcom.ua
Денис Парамонов: До завершення акції «Tesla за донат» залишилось п’ять днів
Денис Парамонов розіграє електрокар Tesla 1 червня: встигни взяти участь
фото: paramonovfund.com.ua

«Встигніть допомогти лікарням і виграти електрокар від Благодійного фонду, до кінця акції – 5 днів»

Майже два місяці триває акція «Tesla за донат» і вже найближчої суботи, 1 червня, буде розіграно головний приз – суперсучасний електрокар Tesla Model 3, який на благодійність віддає меценат Денис Парамонов.

Щоб стати учасником цієї акції, варто лише задонатити мінімум 500 грн на спеціальний рахунок Благодійного фонду Дениса Парамонова. Звісно, є можливість значно підвищити шанси на перемогу, вносячи донати кратні 1000~2000~3000 грн. Усі зібрані внески учасників за рішенням мецената будуть направлені на закупівлю сучасного обладнання для лікарень України.

«Сьогодні ми усі разом маємо докласти зусиль, щоб медичні заклади були забезпечені потрібним обладнанням. Досвід у нас вже є, адже минулого року я віддав на благодійність свій автомобіль Bentley. Тоді у рамках акції «Задонатив на лікарні – їздиш на Bentley» вдалось зібрати понад 2,7 млн грн за які було закуплено обладнання для 10 лікарень». Тепер моя Tesla допоможе обладнати ще більше лікарень. Приєднуйтеся і ви, адже разом ми зможемо набагато більше», – зазначив меценат Денис Парамонов.

Тож, задонативши усього 500 грн, ви маєте змогу виграти витвір автомобільного мистецтва яким, безумовно, є електрокар Tesla Model 3. На одному заряді це авто здатне проїхати понад 500 км, а до першої сотні воно розганяється усього за 4,4 сек. Скляний панорамний дах, автопілот з адаптивним круїз-контролем і автопарковка лише підкреслюють багатофункціональність цього авто.

Не втрачайте можливості стати власником автомобіля мрії. До розіграшу залишилось усього 5 днів. 1 червня, у День захисту дітей, буде визначено нового власника електрокара. Оскільки акція присвячена до Дня захисту дітей, пріоритетом у закупівлі обладнання будуть саме дитячі медичні заклади.

Нагадаємо, завдяки першій акції Фонду з розіграшу авто «Задонатив на лікарні – їздиш на Bentley», що відбулась влітку 2023 року, Фонд Дениса Парамонова зібрав понад 2,7 млн гривень. Тоді переможцем акції став Олександр Верескля з Одеси, який виграв елітний автомобіль Bentley – його віддав на благодійність Денис Парамонов. 

На зібрані донати від учасників вдалось обладнати десять медустанов з різних областей України. Причому, багато обладнання під спецзамовлення надходило з-за кордону. Наприклад, Миколаївській обласній клінічній стоматполіклініці Фонд Дениса Парамонова подарував діагностичний мікроскоп майже за 500 тис. гривень, а перинатальному центру у Сумах – багатофункціональний операційний стіл. Завдяки Фонду Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня на Миколаївщині тепер має сучасний прилад для скринінгу слуху новонароджених та два високочастотних електрохірургічних апарати.

Теги: акція Україна благодійність

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