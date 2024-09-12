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Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Блінкен прокоментував можливість Польщі збивати російські цілі
Як повідомлялося, Польща не збиватиме російські ракети, що летять у напрямку заходу України без рішення всього НАТО
фото з відкритих джерел

За словами Блінкена, Польща має право на самооборону у разі порушення якимось об'єктом її повітряного простору

Америка стоїть на боці Польщі, коли йдеться про порушення повітряного простору російськими цілями. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з очільником польського Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, повідомляє tvn24.

Зокрема, на запитання журналістів, чи запитувала польська влада у США про можливість збивати російські об'єкти, що летіли з Росії, Блінкен зазначив, що коли йдеться про порушення повітряного простору, то «ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону».

Посадовець нагадав про «залізне зобов'язання за п'ятою статтею Північноатлантичного договору». 

«Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі», – акцентував держсекретар.

Своєю чергою Сікорський заявив, що питання про порушення російськими ракетами території НАТО «нікуди не зникне», і дуже часто мова йде про об'єкти, над якими Москва втрачає контроль. 

«Нещодавно у нас були інциденти в Латвії та Румунії, також ми чуємо, що білоруси збивають безпілотники перед тим, як вони пролетять над нашою територією», – додав польський міністр.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен, який напередодні відвідував Київ, приїхав у Польщу.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час свого візиту до Молдови роз’яснив причини, чому Польща не збиває російські ракети, які іноді потрапляють у її повітряний простір. Туск зазначив, що Польща не перебуває у стані війни, і тому важливо зважати на те, що об’єкт, який порушує повітряний простір країни, може бути як загрозливим або ворожим, так і цивільним об’єктом.

До слова, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Росія «цинічною розвідкою боєм» намагається визначити «стратегічну цінність» НАТО, порушуючи повітряний простір країн-членів альянсу своїми БпЛА.

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Теги: Польща Ентоні Блінкен системи ППО росія США

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