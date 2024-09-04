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Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна евакуювала з Лівану ще 25 громадян (фото)
Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою
фото: МЗС України

Речник МЗС України: «Громадяни України благополучно прибули до Польщі, де отримують усю необхідну допомогу, далі вони  прямуватимуть в Україну»

Україна успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, і одного громадянина Чехії,повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

«Завдяки спільним зусиллям ГУР Міноборони та МЗС України успішно евакуювала з Лівану ще одну групу з 25 українців, серед яких 11 дітей і 14 дорослих, та одного громадянина Чехії. Вони благополучно прибули до Польщі, отримують усю необхідну допомогу і прямуватимуть в Україну», - написав Тихий у соцмережі Х.

Спікер наголосив, що о«дним із пріоритетів України завжди була й буде безпека її громадян, як удома, так і за кордоном».

Тихий висловив подяку колегам із Головного управління розвідки Міноборони та авіакомпанії SkyUp Airlines за те, що зробили цю евакуацію можливою.

«Ми продовжимо надавати допомогу громадянам України в Лівані. Наше посольство в Лівані залишається на зв'язку з громадянами, які мають намір виїхати й шукають додаткові варіанти евакуації», - додав речник.

Громадяни України в Лівані, які потребують евакуації або перебувають у небезпеці, мають звертатися до посольства (+9615921668, [email protected]) або на гарячу лінію МЗС (+380442381657, [email protected]).

Нагажаємо, Україна проводить евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Наразі вже евакуйовано 30 людей – 21 жінку і дев’ятьох дітей. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірному зверненні до народу.

За словами президента, евакуацію організували Головне управління розвідки (ГУР), Служба зовнішньої розвідки (СЗР) та Міністерство закордонних справ України (МЗС). 30 громадян нині вже перебувають у безпеці.

Зеленський наголосив, що ця робота продовжується завжди, коли десь у світі є потреба допомогти українцям та повернути їх додому.

Дл слова, у суботу, 17 серпня, у Лівані повністю відключили електроенергію після того, як останній активний блок на електростанції Захрані був змушений зупинити роботу через вичерпання запасів мазуту. Про це пише L'Orient Today.

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Теги: Україна МЗС українці Ліван

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