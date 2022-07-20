«Сумна історія для Штатів». Віцепрем’єрка з євроінтеграції стала горою за Єрмака

Віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції вважає, що скандал навколо Єрмака – спеціально запущена кампанія

Стафанішина: «Зараз запущена машина недовіри до американських інституцій»

Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «Главкому» розповіла, звідки ростуть ноги скандальних заяв конгресменки Спартц щодо Єрмака та звинувачення України у контрабанді зброї.

На думку Стефанішиної, найбільшої шкоди таке звернення завдає самим американським інституціям, а не конкретним людям чи конкретному українському діячу.

«Я багато працювала з керівником Офісу президента, ми пройшли багато складних і хороших моментів. Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван веде напряму перемовини з Андрієм Єрмаком з першого дня роботи Адміністрації президента Джо Байдена. І, звісно, особливого значення цей діалог набув з початку повномасштабної війни», – розповіла віцепрем'єрка.

Стефанішина зазначила, що також ведуться перемовини у форматі четвірки начальників генштабів і радників з питань безпеки.

«На цих перемовинах йдеться про безпеку, постачання конкретних видів озброєння. Звернення Спартц фактично підважує такі інституції, як Державний департамент, Пентагон, ЦРУ, які мають здійснювати всі необхідні перевірки перед тим, як прийняти будь-яке рішення. І зараз запущена машина недовіри до американських інституцій», – продовжила Стефанішина.

Віцепрем'єрка з питань європейської інтеграції вважає, що скандал навколо Єрмака – спеціально запущена кампанія, бо такі речі не є публічними.

«З досвіду спілкування з конгресменами можу сказати, що коли є якісь питання, спершу інформацію ретельно перевіряють, і вже на основі отриманих висновків політики ухвалюють рішення, чи треба щось публічно комунікувати. Тому це сумна історія для самих Штатів в контексті майбутніх виборів», – додала Ольга Стефанішина.

Нагадаємо, раніше представниця Конгресу США Вікторія Спартц заявила про наявність «різноманітної розвідувальної інформації щодо дій пана Єрмака в Україні та його імовірних зв'язків з Росією». Про це вона написала в листі до президента США Джо Байдена.

Після цього речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко різко розкритикував звернення конгресменки США Вікторії Спартц до Байдена. Він зазначив, що дії та заяви Спартц контрастують на тлі масштабної підтримки США в протидії агресії Росії.

У відповідь Спартц заявила, що президент Володимир Зеленський повинен «розв’язати проблему» Андрія Єрмака і закликала МЗС України серйозно ставитися до її звинувачень на адресу керівника Офісу президента щодо співпраці з Росією. Спартц заявила, що голові Офісу президента України Андрію Єрмаку треба піти у відставку.

Конгресменка назвала основні претензії до Єрмака, серед яких є досить серйозні звинувачення, пов’язані безпосередньо з повномасштабною війною проти Росії.