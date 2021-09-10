Ситуація в Афганістані не впливає на підтримку України – Нуланд

Нуланд нагадала про домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до США

Заступниця держсекретаря США каже, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена

Складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, пише Укрінформ.

«Ви запитуєте, чи означає наш вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським», – зауважила Нуланд.

Вона підкреслила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів у Овальному кабінеті.

У цьому зв’язку Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні глав оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України за іншими напрямами.

Заступниця держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, у тому числі під час контактів з РФ.

«Україна фігурувала постійно – як в особистому спілкуванні лідерів, так і в ширшому форматі», – наголосила Нуланд.

Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.

Читайте також: