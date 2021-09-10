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    Ситуація в Афганістані не впливає на підтримку України – Нуланд

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    Нуланд нагадала про домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до США - Ситуація в Афганістані не впливає на підтримку України – Нуланд
    Нуланд нагадала про домовленості, досягнуті під час візиту Зеленського до США
    Фото з відкритих джерел

    Заступниця держсекретаря США каже, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена

    Складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, пише Укрінформ.

    «Ви запитуєте, чи означає наш вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським», – зауважила Нуланд.

    Вона підкреслила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів у Овальному кабінеті.

    У цьому зв’язку Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні глав оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України за іншими напрямами.

    Заступниця держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, у тому числі під час контактів з РФ.

    «Україна фігурувала постійно – як в особистому спілкуванні лідерів, так і в ширшому форматі», – наголосила Нуланд.

    Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.

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    Теги: США Вікторія Нуланд саміт YES Україна президент час
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    Ситуація в Афганістані не впливає на підтримку України – Нуланд