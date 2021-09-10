Ситуація в Афганістані не впливає на підтримку України – Нуланд
Заступниця держсекретаря США каже, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена
Складний процес виведення американських сил з Афганістану й забезпечення евакуації людей з цієї країни жодним чином не впливає на стратегічний інтерес США до України, а також на поглиблення двосторонньої взаємодії. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд під час онлайн-виступу на форумі YES, пише Укрінформ.
«Ви запитуєте, чи означає наш вихід з Афганістану, що ми більше не дбаємо про наш стратегічний інтерес до України? Я думаю, що немає кращого прикладу нашої незмінної прихильності суверенітету, територіальній цілісності, незалежності та європейським прагненням України, ніж нещодавній саміт, якій ми провели між президентами Байденом і Зеленським», – зауважила Нуланд.
Вона підкреслила, що зустріч глав держав відбулася буквально наступного дня після завершення операції щодо масштабної евакуації з Афганістану. Причому візит української делегації до столиці США мав дуже насичений порядок денний, який охоплював не лише зустріч президентів у Овальному кабінеті.
У цьому зв’язку Нуланд нагадала про домовленості щодо поглиблення взаємодії на рівні глав оборонних відомств, у тому числі у сфері кібербезпеки, протистояння російській агресії, а також підтримки України за іншими напрямами.
Заступниця держсекретаря США підтвердила, що українське питання завжди залишалося на порядку денному міжнародної політики адміністрації Байдена, у тому числі під час контактів з РФ.
«Україна фігурувала постійно – як в особистому спілкуванні лідерів, так і в ширшому форматі», – наголосила Нуланд.
Вона нагадала: і президент Байден, і його адміністрація заявляли публічно, що США постійно посилали президенту Путіну чіткий сигнал на підтримку України і про готовність підтримувати її оборонні потреби.