Скандал у Чернівецькій облраді. Звільнений голова розповів, хто стояв за його відставкою
Олексій Бойко: «Просто скласти повноваження я не вважав за правильне»
Ексголова Чернівецької облради Олексій Бойко стверджує, що за його відставкою стоїть особисто голова ОВА Руслан Запаранюк. Про це політик розповів у інтервʼю «Главкому».
За словами колишнього очільника облради, конфлікт тривав близько двох років, з моменту призначення нового голови ОВА, який паралельно зараз є головою партії «Слуга народу» в області.
«Робота з боку адміністрації була системною: тривав постійний тиск на депутатів, на кожну комісію, щоб вони просто не приходили на сесію. Наша область маленька, ми спілкуємося з усіма депутатами, і вони, звичайно, публічно не хочуть про це говорити. Про тиск заявив тільки Анатолій Іліщук, у якого «слуги» потім відкликали депутатські повноваження. Але зазвичай в приватних розмовах 90% депутатів зізнаються, що на когось кримінальну справу погрожують відкрити, комусь – навпаки закрити. Роблять це не правоохоронці, а саме представники влади», – каже він.
Бойко розповів, що намагався знайти якісь компроміси, однак нічого не вийшло. Водночас він стверджує, що не хотів самотужки йти з посади.
«У мене неодноразово були його люди, і він особисто казав, що є позиція керівництва держави, аби я склав повноваження. Звісно, я не можу це офіційно підтвердити, бо його в той момент не записував. Я з такою постановкою питання не погоджувався, оскільки мені не могли назвати причину, чому я маю це робити. До того ж, мене вибирали люди, а потім вже головою облради – депутати. Я відповів: «Буде причина – я піду. Не буде причини – буду виконувати свої обов'язки». Тоді мені сказали, що застосують інші механізми. Все відбувалося за критеріями сучасного політичного часу – це класика жанру», – каже Бойко.
За словами ексголови облради, 90% депутатів не висловлювали йому жодних претензій – ані публічно, ані приватно. Він наголосив, що рада, за бажання депутатського корпусу, могла працювати і голосувати.
«Після того, як вони нібито висловили мені недовіру, я просив надати мені факти тих порушень, що мені закидали. Жодного факту порушення мною регламенту чи якогось поганого ставлення до депутатів так і не наведено. Це були вигадані звинувачення. Просто скласти повноваження я не вважав за правильне. Якби я пішов, то обласна рада запрацювала б, але там би проходили всі рішення, які потрібні одній людині. А це далеко від принципів місцевого самоврядування і колегіальності. Громада потім спитала б з мене: навіщо я грюкнув дверима і дав можливість узаконювати такі речі? Я на своїй роботі мусив виконувати обов'язки в повному обсязі», – заявив Бойко.
Як відомо, минулого тижня «слуги народу» за допомогою кількох фракцій – ситуативних партнерів змогли відправити у відставку голову Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Він представляє Аграрну партію. Голосів вистачило ледь-ледь – 33 з 64. До обрання нового голови виконувати обов’язки буде перший заступник голови Микола Гуйтор, який представляє пропрезидентську партію.
