Скандал у Чернівецькій облраді. Звільнений голова розповів, хто стояв за його відставкою

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Скандал у Чернівецькій облраді. Звільнений голова розповів, хто стояв за його відставкою
За словами Бойка, конфлікт із головою ОВА тривав близько двох років
фото: Facebook/Чернівецька ОВА

Олексій Бойко: «Просто скласти повноваження я не вважав за правильне»

Ексголова Чернівецької облради Олексій Бойко стверджує, що за його відставкою стоїть особисто голова ОВА Руслан Запаранюк. Про це політик розповів у інтервʼю «Главкому».

За словами колишнього очільника облради, конфлікт тривав близько двох років, з моменту призначення нового голови ОВА, який паралельно зараз є головою партії «Слуга народу» в області.

«Робота з боку адміністрації була системною: тривав постійний тиск на депутатів, на кожну комісію, щоб вони просто не приходили на сесію. Наша область маленька, ми спілкуємося з усіма депутатами, і вони, звичайно, публічно не хочуть про це говорити. Про тиск заявив тільки Анатолій Іліщук, у якого «слуги» потім відкликали депутатські повноваження. Але зазвичай в приватних розмовах 90% депутатів зізнаються, що на когось кримінальну справу погрожують відкрити, комусь – навпаки закрити. Роблять це не правоохоронці, а саме представники влади», – каже він.

Депутат від фракції «Слуга народу» Анатолій Іліщук у квітні повідомив, що отримав від голови обласного осередку партії та керівника ОВА Руслана Запаранюка вказівку не приходити на засідання сесії Чернівецької облради 28 березня. Тоді засідання проігнорували вся фракція «Слуг народу» та депутати від ще кількох фракцій, через що воно було зірвано. Запаранюк заявив, що «мотиви, з яких депутат Іліщук озвучує таку інформацію, невідомі». В липні партія «Слуга народу» відкликала у Іліщука депутатські повноваження.

Бойко розповів, що намагався знайти якісь компроміси, однак нічого не вийшло. Водночас він стверджує, що не хотів самотужки йти з посади.

«У мене неодноразово були його люди, і він особисто казав, що є позиція керівництва держави, аби я склав повноваження. Звісно, я не можу це офіційно підтвердити, бо його в той момент не записував. Я з такою постановкою питання не погоджувався, оскільки мені не могли назвати причину, чому я маю це робити. До того ж, мене вибирали люди, а потім вже головою облради – депутати. Я відповів: «Буде причина – я піду. Не буде причини – буду виконувати свої обов'язки». Тоді мені сказали, що застосують інші механізми. Все відбувалося за критеріями сучасного політичного часу – це класика жанру», – каже Бойко.

За словами ексголови облради, 90% депутатів не висловлювали йому жодних претензій – ані публічно, ані приватно. Він наголосив, що рада, за бажання депутатського корпусу, могла працювати і голосувати.

«Після того, як вони нібито висловили мені недовіру, я просив надати мені факти тих порушень, що мені закидали. Жодного факту порушення мною регламенту чи якогось поганого ставлення до депутатів так і не наведено. Це були вигадані звинувачення. Просто скласти повноваження я не вважав за правильне. Якби я пішов, то обласна рада запрацювала б, але там би проходили всі рішення, які потрібні одній людині. А це далеко від принципів місцевого самоврядування і колегіальності. Громада потім спитала б з мене: навіщо я грюкнув дверима і дав можливість узаконювати такі речі? Я на своїй роботі мусив виконувати обов'язки в повному обсязі», – заявив Бойко.

Як відомо, минулого тижня «слуги народу» за допомогою кількох фракцій – ситуативних партнерів змогли відправити у відставку голову Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Він представляє Аграрну партію. Голосів вистачило ледь-ледь – 33 з 64. До обрання нового голови виконувати обов’язки буде перший заступник голови Микола Гуйтор, який представляє пропрезидентську партію.

Теги: Чернівецька область партія Слуга народу Олексій Бойко Буковина

