Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу

Президент сьогодні пообіцяв оприлюднили своє рішення щодо голови Офісу президента згодом

Новим главою Офісу президента може стати уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк. Про це повідомляють джерела zn.ua, передає «Главком».

«В Офіс президента Власюка привела радниця вже колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися. Згодом Власюк спрацювався з Єрмаком і в них вибудувалися близькі стосунки. Дехто в офісі президента називає Власюка «власністю» Єрмака», – стверджує джерело видання.

Тим часом в Офісі цю інформацію не коментують. Там нагадали, що президент сьогодні пообіцяв оприлюднили своє рішення згодом. Тому радять дочекатися офіційного повідомлення.

Зауважимо, що у 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим із санкційної політики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.