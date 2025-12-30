Головна Країна Політика
search button user button menu button

Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
У 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим із санкційної політики
фото: Facebook\Владислав Васюк

Президент сьогодні пообіцяв оприлюднили своє рішення щодо голови Офісу президента згодом

Новим главою Офісу президента може стати уповноважений із санкційної політики Владислав Власюк. Про це повідомляють джерела zn.ua, передає «Главком».

«В Офіс президента Власюка привела радниця вже колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарія Зарівна, з якою вони разом навчалися. Згодом Власюк спрацювався з Єрмаком і в них вибудувалися близькі стосунки. Дехто в офісі президента називає Власюка «власністю» Єрмака», – стверджує джерело видання.

Тим часом в Офісі цю інформацію не коментують. Там нагадали, що президент сьогодні пообіцяв оприлюднили своє рішення згодом. Тому радять дочекатися офіційного повідомлення.

Зауважимо, що у 2024 році президент Володимир Зеленський призначив Власюка уповноваженим із санкційної політики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. За кілька годин після звільнення Андрій Єрмак заявив, що вирушає на фронт. Він вважає, що його гідність не захистили, попри те що він від лютого 2022 року залишається в Україні.

До слова, колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що не тримає зла на Володимира Зеленського через своє звільнення.

Як повідомлялося, колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель зробила різкі заяви про екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зробила вона це вже після звільнення останнього. Зокрема, Мендель звинуватила Єрмака у впливі на президента та інших посадовців.

Читайте також:

Теги: Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Берліні пройшов дводенний саміт щодо України
Архітектура миру. Як пройшли переговори у Берліні
16 грудня, 16:22
Глава держави заявив, що призначення нового керівника Офісу президента є непріоритетним питанням
Хто замінить Єрмака? Зеленський пояснив, чому так довго думає
11 грудня, 18:00
Зеленський наголосив на необхідності створення Спеціального трибуналу та Компенсаційної комісії для покарання Росії
Зеленський закликав створити трибунал і комісію для притягнення РФ до відповідальності
16 грудня, 16:21
Зустрічі у Вашингтоні президента України Володимира Зеленського і президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Серпень, 2025 рік
Заяви Зеленського та Трампа, атака на Запоріжжя: головне за ніч
16 грудня, 05:55
Зеленський повідомив про створення офісу з експорту зброї
Зеленський анонсував відкриття українського офісу з експорту зброї в Берліні
15 грудня, 19:18
Президент: Я призначив на завтра Ставку, і серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів
Зеленський провів зустрічі з кандидатами на посаду очільника Офісу президента
4 грудня, 21:57
Президент привітав Україну з Днем ЗСУ
Президент привітав військових із Днем Збройних сил України
6 грудня, 10:07
Зеленський: якщо Росія відмовиться, США посилять військову підтримку та санкції
Мирна угода: якщо росіяни відмовлять? Зеленський описав альтернативний сценарій
24 грудня, 12:24
Мирна угода має запрацювати лише разом із системою безпекових договорів, наголосив Зеленський
План закінчення війни. Зеленський вперше розказав про всі 20 пунктів мирної угоди
24 грудня, 10:07

Політика

Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Уряд засекретив дані оборонних компаній. Аналітики попередили про зловживання
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Зеленський присвоїв звання Героя України шістьом військовим, п’ятьом із них – посмертно
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Хто замінить Єрмака? ЗМІ оприлюднили прізвище ймовірного нового глави Офісу
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
Зеленський повідомив, коли будуть підписані перші документи щодо мирного плану
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк
«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк

Новини

Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
Сьогодні, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
Сьогодні, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 28 грудня
28 грудня, 06:01
В Україні хмарно: погода на 27 грудня
27 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua