«Атака» на резиденцію Путіна. Україна обговорила з США російський фейк

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зеленський зробив заяву про «атаку» на резиденцію російського диктатора

Українська переговорна група обговорила з американською стороною «атаку» на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів, передає «Главком».

«Так, що стосується атаки на Валдай: наша переговорна група з'єдналася з американською групою. Вони проговорили деталі. І ми розуміємо, що це фейк. І, безумовно, наші партнери завжди можуть завдяки своїм технічним можливостям перевірити, що це був фейк», – наголосив глава України.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що нібито Україна в ніч на 29 грудня «здійснила атаку БпЛА на держрезиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області».

Згодом Володимир Зеленський відповів на закиди Кремля та попередив українців про те, що РФ збирається атакувати урядові будівлі в Києві: «Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і по державних будівлях. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці».

До слова, президент Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Теги: путін США війна

