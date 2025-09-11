На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних

У деяких випадках вони навіть оформлювали безстрокове продовження інвалідності

На Буковині було проведено понад 40 санкціонованих обшуків

У Чернівецькій області правоохоронці викрили посадовців медико-соціальної експертизи (МСЕК), які організували схему підробки медичних документів для ухилянтів. Завдяки їхній діяльності понад 600 людей могли безпідставно отримати групу інвалідності, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Організатор незаконного бізнесу – посадовець МСЕК – виготовляв фальшиві медичні довідки та висновки лікарів без проведення необхідних оглядів та досліджень. У документи вносилися неправдиві дані про наявність захворювань.

фото: Нацполіція

фото: Нацполіція

Згодом, як голова експертної комісії, він інформував інших її членів про «клієнта», а ті приймали рішення про надання групи інвалідності фактично здоровим чоловікам. За свої послуги фігуранти брали від $2 тис. до $10 тис. У деяких випадках вони навіть оформлювали безстрокове продовження інвалідності.

фото: Нацполіція

За цим фактом було проведено понад 40 санкціонованих обшуків. Усім зловмисникам, залежно від їхньої ролі в схемі, вже повідомили про підозру. Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію та Офіс генерального прокурора.

Ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку.