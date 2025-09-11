Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних
У деяких випадках вони навіть оформлювали безстрокове продовження інвалідності
фото: Національна поліція України

На Буковині було проведено понад 40 санкціонованих обшуків

У Чернівецькій області правоохоронці викрили посадовців медико-соціальної експертизи (МСЕК), які організували схему підробки медичних документів для ухилянтів. Завдяки їхній діяльності понад 600 людей могли безпідставно отримати групу інвалідності, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію.

Організатор незаконного бізнесу – посадовець МСЕК – виготовляв фальшиві медичні довідки та висновки лікарів без проведення необхідних оглядів та досліджень. У документи вносилися неправдиві дані про наявність захворювань.

На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних фото 1
фото: Нацполіція
На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних фото 2
фото: Нацполіція

Згодом, як голова експертної комісії, він інформував інших її членів про «клієнта», а ті приймали рішення про надання групи інвалідності фактично здоровим чоловікам. За свої послуги фігуранти брали від $2 тис. до $10 тис. У деяких випадках вони навіть оформлювали безстрокове продовження інвалідності.

На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних фото 3
фото: Нацполіція

За цим фактом було проведено понад 40 санкціонованих обшуків. Усім зловмисникам, залежно від їхньої ролі в схемі, вже повідомили про підозру. Розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабну схему посадовців Центральної МСЕК, які разом із сімейним лікарем оформляли групи інвалідності чоловікам призовного віку. Підозру отримав колишній очільник Центральної МСЕК Володимир Марунич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національну поліцію та Офіс генерального прокурора.

Ще до ліквідації структури посадовці Центральної МСЕК разом із сімейним лікарем організували масштабну схему незаконного надання груп інвалідності чоловікам призовного віку. 

Читайте також:

Теги: МСЕК поліція Буковина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зловмисника затримали за місцем проживання. Обіцяну «винагороду» від російських спецслужб він так і не отримав
Теракт на Печерську під виглядом домашнього насильства: агент РФ проведе у в'язниці дев'ять років
Сьогодні, 08:50
Олексій Омельяненко
ЗМІ: Скандальний регіонал-забудовник допомагав одіозному митрополиту Павлу Лебедю будувати храми в столиці
9 вересня, 11:32
Під час виступу Бахматов публічно штовхнув Старостенко
Голова Деснянської РДА опинився під загрозою звільнення після фізичного конфлікту з депутаткою
4 вересня, 05:34
Правоохоронці повернули потерпілій вилучені кошти та продовжують проводити всі необхідні слідчі дії для встановлення осіб, причетних до вчиненого злочину
Афера з «російськими ліками»: поліція повернула майже 1 млн грн пенсіонерці, які вона віддала шахраям
3 вересня, 07:34
Чоловік підозрюваної Володимир Крупа наполягав: гора готівки у його оселі та у кабінеті дружини – гроші від ведення бізнесу
Знайшовся власник вилученої готівки зі службового кабінету Крупи
28 серпня, 15:31
За словами поліції, зловмисники на чолі з двома колишніми міліціонерами налагодили діяльність 10 гральних комплексів у кількох районах столиці
У Києві припинено діяльність мережі гральних закладів з багатомільйонними прибутками
26 серпня, 12:54
Міністр транспорту Туреччини опублікував відео їзди із великою швидкістю
Гнав на швидкості 225 км/год: поведінка міністра транспорту Туреччини обурила суспільство
26 серпня, 11:56
46-річний місцевий мешканець нещодавно звільнився з місць позбавлення волі
У Києві рецидивіст зірвав із пенсіонерки прикрасу вартістю 100 тис. грн
15 серпня, 18:32
Дрифт на дорогах загального користування є порушенням Правил дорожнього руху
Що робити з дрифтом та гонками на дорогах? Віцепрезидент автомобільної федерації запропонував рішення
15 серпня, 18:00

Події в Україні

У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик
У Запорізькій області розбився льотчик Су-27 Олександр Боровик
На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних
На Буковині викрито членів МСЕК на підробці документів для військовозобов’язаних
На Івано-Франківщині померла колишня зв’язкова УПА Марія Волочанська
На Івано-Франківщині померла колишня зв’язкова УПА Марія Волочанська
Україна повинна перейти до моделі державно-церковного партнерства – Держетнополітики
Україна повинна перейти до моделі державно-церковного партнерства – Держетнополітики
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
Росіяни атакували авто поліцейських на Харківщині, троє поранених
Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах
Окупанти вдарили дроном по Свято-Воскресенському кафедральному собору ПЦУ в Сумах

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua