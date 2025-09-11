Головна Гроші Особисті фінанси
Прокурор з Буковини зробив свою 19-річну доньку мільйонеркою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Прокурор з Буковини зробив свою 19-річну доньку мільйонеркою
Працівник Чернівецької обласної прокуратури зробив грошовий подарунок у розмірі 3,2 млн грн
Правоохоронець передав доньці солідну суму грошей

Начальник Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури Юрій Караван задекларував грошовий подарунок у розмірі 3,2 млн грн, який він зробив для своєї дочки Анастасії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларацію прокурора.

Згідно з документом, грошовий дарунок у розмірі 3,2 млн грн Юрій Караван зробив 3 вересня. У телефонній розмові з «Главкомом» прокурор розповів: подарував гроші своїй 19-річній дочці для придбання квартири в Чернівцях. Наразі сім’я ще не купила житло.

Працівник Чернівецької облпрокуратури зробив грошовий подарунок у розмірі 3,2 млн грн
Працівник Чернівецької облпрокуратури зробив грошовий подарунок у розмірі 3,2 млн грн
«Зараз питання щодо придбання квартири вирішується. Але ще квартиру не придбали», – сказав начальник Герцаївського відділу.

Караван запевнив: кошти, подаровані дитині, взято з його офіційних задекларованих заощаджень.

«Коли буде подаватися декларація за 2025 рік, ці кошти (3,2 млн грн – «Главком») вже будуть вказані з іменем дитини, якій вони подаровані. Зараз же, коли декларуєш подарунок, у документі немає можливості прописати, кому саме надаються кошти», – пояснив прокурор.

«Главком» проаналізував статки Юрія Каравана. Судячи з декларації посадовця за 2024 рік, він разом із дружиною і дочкою проживав у будинку площею 145 кв. м у селі Кам’яна Чернівецької області. Ця нерухомість належить Миколі Каравану (ймовірно, батько прокурора). Однак прописана сім’я Караванів в іншому місці – у чернівецькій квартирі площею 88 кв. м, власницею якої є громадянка Олена Чайковська. Крім того, прокурор задекларував дві земельні ділянки сукупою площею 3,1 га в селі Бурдюг Чернівецької області.

Автопарк сім’ї складається з:

  • Mercedes-Benz GLC, 2017 року випуску, вартістю 768 тис. грн;
  • BMW 530D, 2017 року випуску, вартістю 860 тис. грн (авто належить уже згаданій Олені Чайковській);
  • Jeep Grand Cherokee, 2004 року випуску, вартістю 327 тис. грн.

У 2024 році Юрій Караван отримав 1,25 млн грн заробітної плати, а від надання майна в оренду та продажу авто заробив ще 311,3 тис. грн. Водночас зарплата його дружини, співробітниці Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області, становила 232,4 тис. грн.

Заощадження подружжя Караванів складалися з $50 тис. та 50 тис. євро готівкою.

Нагадаємо, дружина заступника керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури Олександра Малєєва Ганна Малєєва у телешоу «Супермама» показала незадеклароване елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця. 

Сам прокурор Малєєв запевнив, що житло, показане у «Супермамі», для зйомок надали родичі.

Після скандалу Малєєв пішов у відпустку по догляду за дитиною. Цьому передувало рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів про його звільнення. Тепер же звільнити Малєєва зможуть лише з першого робочого дня після декрету. У ньому він перебуватиме до досягнення дитиною трирічного віку, тобто до 11 вересня 2026 року.

