Уряд оновив правила організації харчування мобілізованих, які прибувають до ТЦК

Громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням

Уряд оновив правила організації харчування громадян, які прибувають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки під час мобілізації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Згідно зі змінами, громадян, які прибувають до ТЦК та СП під час мобілізації, забезпечуватимуть харчуванням коштом держави згідно з каталогом продуктів харчування, який використовується у ЗСУ.

«Зміни до порядку проведення мобілізації та норм харчування дозволять краще організувати забезпечення людей на етапі підготовки до відправлення у війська та до моменту зарахування до списків військових частин», – наголошує Міноборони.

До слова, Міністерство оборони розпочало тестування постановки на військовий облік у застосунку «Резерв+». Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно – без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

Як повідомлялося, 4 грудня набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань.