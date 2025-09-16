«Слуга народу» захопила Буковину. Інтерв'ю зі звільненим головою Чернівецької облради

«Я був «чужорідним тілом». Олексій Бойко стверджує, що за його відставкою стоїть особисто голова ОВА

У черговій облраді – кадровий переворот. Поки місцеві вибори заблоковані (за довоєнним графіком вони мали відбутися у жовтні 2025 року), в регіонах міняють владу через внутрішні інтриги.

Минулого тижня «слуги народу» за допомогою кількох фракцій – ситуативних партнерів змогли відправити у відставку голову Чернівецької обласної ради Олексія Бойка. Він представляє вже підзабуту Аграрну партію. Голосів вистачило ледь-ледь – 33 з 64. До обрання нового голови (якщо до цього взагалі дійде) виконувати обов’язки буде перший заступник голови Микола Гуйтор, який представляє якраз пропрезидентську партію.

Про бажання позбавитися Бойка «слуги народу» заявляли відкрито вже кілька місяців, а облрада через цей клінч жодного разу не збиралася з початку року. І нарешті зібралася, аби вручити своєму керівнику «чорну мітку». Серед основних аргументів ініціатори звільнення Бойка назвали нехтування ним регламентом ради, відмову від скликання позачергової сесії та блокування депутатських ініціатив.

Сам Бойко стверджує, що безпосередньо руку до його звільнення доклала Чернівецька обласна військова адміністрація та її голова Руслан Запаранюк, з яким у колишнього голови облради був затяжний конфлікт. В ОВА причетність до інтриг в облраді відмітають, але вже були прецеденти, коли президентська вертикаль фактично перебирала повноваження місцевого самоврядування.

Хоча на Буковині це й було зроблено більш завуальовано, ніж в Чернігові, де ситуацією в місті тепер напряму керує голова міської військової адміністрації Дмитро Брижинский. Аналогічні спроби Банкової взяти ситуацію під контроль можна спостерігати й у столиці, де голова КМВА Тимур Ткаченко літрами п’є кров з мера Києва Віталія Кличка.

Щоправда, Бойко робить ремарку: він вважає, що центральна влада не благословляла його відставку, а переворот в облраді – виключно самодіяльність президентських клевретів на місцях.

В інтерв’ю «Главкому» вже колишній голова Чернівецької облради розповідає свою версію скандального звільнення та передрікає своїм недругам непросте життя.

«Мені казали, що є позиція керівництва держави, аби я склав повноваження»

Давайте почнемо з 2020 року, коли ви стали головою облради від Аграрної партії, яка має в ній зараз лише шістьох депутатів. Як ви тоді стали компромісною фігурою між усіма фракціями?

До виборів, коли до останнього не було зрозуміло, чи Аграрна партія взагалі потрапить до облради, взагалі не йшлося про те, що мене будуть висувати на позицію голови.

Потім вже почали дивитися на людей зі спільними цінностями, що пройшли в раду, і такі партії як «Європейська солідарність», «Єдина альтернатива» висунули мене.

Тоді я не очікував, що виграю боротьбу за цю посаду у діючого представника «Слуг народу».

Щоправда, за ним був такий бекграунд, що просто не можна було допустити, щоб така людина стала головою.

Чесно кажучи, «слуги» тоді просто помилилися з кандидатом, бо якби вони зробили ставку на Миколу Гуйтора, який став моїм першим заступником, можливо, в нього було б більше шансів. Тобто «слуги» самі певним чином мені допомогли.

Просто скласти повноваження я не вважав за правильне

Тепер так видається, що вони взяли своєрідний реванш.

Насправді цей конфлікт тривав близько двох років, з моменту призначення нового голови ОВА, який паралельно є головою партії «Слуга народу» в області. Робота з боку адміністрації була системною: тривав постійний тиск на депутатів, на кожну комісію, щоб вони просто не приходили на сесію. Наша область маленька, ми спілкуємося з усіма депутатами, і вони, звичайно, публічно не хочуть про це говорити. Про тиск заявив тільки Анатолій Іліщук, у якого «слуги» потім відкликали депутатські повноваження.

Депутат від фракції «Слуга народу» Анатолій Іліщук у квітні повідомив, що отримав від голови обласного осередку партії та керівника ОВА Руслана Запаранюка вказівку не приходити на засідання сесії Чернівецької облради 28 березня. Тоді засідання проігнорували вся фракція «Слуг народу» та депутати від ще кількох фракцій, через що воно було зірвано. Запаранюк заявив, що «мотиви, з яких депутат Іліщук озвучує таку інформацію, невідомі». В липні партія «Слуга народу» відкликала у Іліщука депутатські повноваження.

Але зазвичай в приватних розмовах 90% депутатів зізнаються, що на когось кримінальну справу погрожують відкрити, комусь – навпаки закрити. Роблять це не правоохоронці, а саме представники влади.

Склад Чернівецької обласної ради Аграрна партія України – 6 депутатів.

Громадський рух «Народний контроль» – 6 депутатів.

«Європейська солідарність» – 9 депутатів.

«Єдина альтернатива» – 9 депутатів.

«За майбутнє» – 6 депутатів.

«Слуга народу» – 12 депутатів.

ВО «Батьківщина» – 9 депутатів.

Позафракційні – 6 депутатів.

Чи ви за два роки роботи нинішнього голови ОВА відверто спілкувалися з ним, намагалися знайти якісь компроміси?

У мене неодноразово були його люди, і він особисто казав, що є позиція керівництва держави, аби я склав повноваження. Звісно, я не можу це офіційно підтвердити, бо його в той момент не записував.

Я з такою постановкою питання не погоджувався, оскільки мені не могли назвати причину, чому я маю це робити.

До того ж, мене вибирали люди, а потім вже головою облради – депутати.

Я відповів: «Буде причина – я піду. Не буде причини – буду виконувати свої обов'язки». Тоді мені сказали, що застосують інші механізми. Все відбувалося за критеріями сучасного політичного часу – це класика жанру.

Руслан Запаранюк був призначений головою Чернівецької обласної військової адміністрації в липні 2022 року фото: Офіс президента

Чомусь здається, що після вашої відставки і облрада регулярно буде збиратися, і рішення вона буде приймати. Чому ви не погоджувалися добровільно піти у відставку, якщо бачили, що цей клінч ні до чого хорошого не призведе?

Обласна рада за бажання депутатського корпусу могла працювати і голосувати за все, бо 90% депутатів не висловлювали мені жодних претензій – ані публічно, ані приватно. Після того, як вони нібито висловили мені недовіру, я просив надати мені факти тих порушень, що мені закидали. Жодного факту порушення мною регламенту чи якогось поганого ставлення до депутатів так і не наведено. Це були вигадані звинувачення.

Просто скласти повноваження я не вважав за правильне. Якби я пішов, то обласна рада запрацювала б, але там би проходили всі рішення, які потрібні одній людині. А це далеко від принципів місцевого самоврядування і колегіальності. Громада потім спитала б з мене: навіщо я грюкнув дверима і дав можливість узаконювати такі речі? Я на своїй роботі мусив виконувати обов'язки в повному обсязі.

«Крім «Слуги народу», в області до виборів не готується ніхто»

Обласна військова адміністрація за заблокованої облради і так перебрала на себе низку повноважень – зокрема, щодо формування бюджету. Чому тоді було так принципово взяти облраду під контроль?

Бо вони розуміють, що без облради роблять це незаконно. І ще раз наголошую, що робота обласної ради була заблокована самими депутатами через збіг інтересів. Хтось хотів, щоб я в одному поступився, хтось – в іншому, комусь треба було провести призначення якісь. Але, вибачте, у нас в країні кров проливається, тому я не вважав, що маю тут знаходити компроміси, як вони це називають.

Я в обладміністрації разів 20 був, аби виправити цю ситуацію. Але після того, як мені сказали, що застосують механізми, сенсу далі розмовляти не було. До мене була лише одна вимога – піти.

Як ця ситуація впливала на життя області?

Ну, а який може бути позитив, якщо обласна рада не збирається дев'ять місяців, а депутати, які мають забезпечувати низку напрямків, просто не виконують свої обов'язки, бо їх так попросили «згори»?

У нас протягом цих дев'яти місяців в стратегію розвитку області не були внесені зміни, без яких загальмувалися певні проєкти, облрада не затверджувала зміни до різних програм, не виділяла на них фінанси… Просто через амбіції однієї людини.

А ваші опоненти можуть сказати, що це – через ваші амбіції.

Вони можуть говорити, що завгодно. Але я за регламентом зобов'язаний скликати сесію один раз на квартал. І всі три рази, коли я це робив, на неї приходили ті самі фракції. Всі інші – провладна «Слуга народу», «Батьківщина», «Народний контроль» – в повному складі сесії ігнорували. Тобто ці три фракції фактично блокували роботу облради. При цьому жодних претензій до мене не пред’являли, пропозицій не надавали… Якщо я когось образив, то готовий був вибачитися і далі працювати, але ж це нікому не було потрібно.

З міським головою Чернівців може бути така сама історія

Серед претензій, які були висловлені вам перед голосуванням за відставку, – відмова скликати позачергову сесію у лютому 2025 року для прийняття рішення щодо підтримки президента Володимира Зеленського (у лютому прокотилася хвиля рішень місцевих рад щодо підтримки зовнішньої політики голови держави). Що вам завадило її скликати?

Ми робили аналіз, так от десь 90-95% пропозицій, які надходили з обласної військової адміністрації або від фракції «Слуг народу», проходили на сесії облради під моїм керівництвом. Я дійсно не скликав ту позачергову сесію з простої причини: фракція «Слуга народу», яка закидала у своїй недовірі мені порушення регламенту, тоді сама написала звернення з порушенням регламенту. Щоб я скликав позачергову сесію, вони мали принести клопотання про це з підписом 22 депутатів, але надіслали лише листа від імені голови фракції. Я мав або йти на порушення регламенту, або не скликати сесію. Я обрав варіант не порушувати регламент.

Ініціатори моєї відставки просто хочуть зробити так, щоб на чолі ОВА та облради були представники однієї партії. Причому я глибоко переконаний, що президент та Офіс президента не ставлять таких задач. Це просто самодіяльність місцевих еліт, яка загострюють в тиловому регіоні політичне протистояння. В нашій області, крім партії «Слуга народу», до виборів не готується ніхто.

Олексій Бойко відкрив першу сесію облради цього року, аби почути вердикт про свою відставку фото: Чернівецька облрада

А яким чином «Слуга народу» готується, окрім ініціації вашої відставки?

По-перше, моєю відставкою. По-друге, з міським головою Чернівців може бути така сама історія. Мій перший заступник на своїй посаді займався не роботою, а майбутніми виборами і мав час для організації моєї відставки.

Історія з вашим звільненням вже завершена? Чи ви будете оскаржувати його в суді, чи очікуєте, що ваші опоненти і надалі будуть вас якось «доганяти»?

Історія далеко не завершена. Я переконаний, що зараз будуть якісь кримінальні справи в кращих традиціях обласних представників влади, бо, повторюся, сумніваюсь, що такі задачі ставив хтось зверху. Зараз будуть вишукувати, де я перейшов пішохідний перехід на червоне світло, щоб порушити якусь справу, мене залякати, затиснути. Вони відчувають підтримку, яку я маю серед людей, мої професійні можливості...

Щодо того чи буду я оскаржувати свою відставку – це відкрите питання. На сесії я сказав, що не буду. Але мої знайомі та люди, які мене підтримують, які не є депутатами облради, сказали, що їм передали, що пройдуться катком по всіх, хто мене підтримує. Тому ще подивимося, чи ми це просто так лишимо, чи поборемось. Це вирішиться за день-два.

«Тепер їм немає проти кого дружити»

За вашим прогнозом, як будуть розвиватися події з обранням нового голови облради? Ним залишиться ваш колишній перший заступник чи будуть нові вибори?

Я чув різне. Мій прогноз – лишиться виконувати обов'язки мій колишній перший заступник. Не думаю, що є голоси на його обрання головою в залі, тому що в інших партій будуть свої амбіції.

Але я сумніваюся, що їхня нинішня коаліція протримається більше місяця, бо всі вони трималися разом тому, що я їх усіх об'єднував. А тепер, коли немає проти кого дружити, почнуться питання один до одного. Побачимо, як вони тепер прийматимуть рішення.

Виконувати обов’язки керівника облради до обрання нового буде перший заступник голови Микола Гуйтор зі «Слуги народу» (ліворуч) фото: Чернівецька облрада

Ви натякнули, що слідом за вашою відставкою можливе висловлення недовіри чернівецькому міському голові. Тим паче в облцентрі вже є багатий досвід дострокового відсторонення мерів – Миколи Федорука та Олексія Каспрука. Чому ця схема така популярна саме в вашій області?

У Чернівецькій області дуже сильні позиції певних кланів. Я постраждав через те, що був «чужорідним тілом» в облраді на ключовій посаді. А всі клани, які тут заправляли, мають невичерпні ресурси – засоби масової інформації, Telegram-канали, ботів, які працювали в один кошик. Попередній голова облради (Іван Мунтян), до речі, досі перебуває під слідством в Антикорупційному суді за хабар.

Я вважаю, що нинішній міський голова Чернівців (Роман Клічук) – на своєму місці. Він є надзвичайно порядною і фаховою людиною, яка не подобається з тих самих причин – тому що заважає розпоряджатися бюджетом.

Люди, що опинилися при владі на Буковині – випадкові, без відповідного політичного досвіду

Буковина – тиловий та відносно спокійний регіон. Які головні проблеми в ньому зараз можна виділити?

Звісно, тут не такі проблеми, як у прифронтових регіонах, тим більше там, де ведуться бойові дії. Але замість того, щоб використати цей час, щоб укріпити державу та допомогти центральній владі, тут кожен займається своїми справами. І питання, які треба вирішувати, тут, в цілому, ті ж самі, як і на всій території України, яка не прилягає до лінії фронту. Це і військові частини, які тут базуються, і допомога нашим оборонцям, і волонтерський рух. Дуже багато проблем в економіці області. Поряд з цим, коли президент і уряд все роблять для того, аби зробити сюди фінансові вливання, залучити інвестиції, у нас місцеві голови ОВА займаються зведенням рахунків зі своїми політичними опонентами або з тими, хто їм не так аплодує.

Мені здається, що центр робить велику помилку, не вникаючи в ці регіональні проблеми. Бо ці місцеві ігри дисонують з посилами і прагненнями, які здійснюють президент, уряд та Верховна Рада.

Люди, що тут опинилися при владі – випадкові, без відповідного політичного досвіду. Вони до кінця не усвідомлюють важливість своїх посад та функціональних обов'язків під час дії воєнного стану. А всі ці дрібні внутрішньополітично-кланові розбірки виставляють таким чином, ніби хочуть догодити Офісу президента та показати, що вони зачищають під себе якесь поле. Насправді це має зворотній ефект і вони роблять для свого керівництва ведмежу послугу.

Павло Вуєць, «Главком»