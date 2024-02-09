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Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»

Христина Петренко
glavcom.ua
Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу»
З 24 січня Георгій Мазурашу повернувся в статус безпартійного
Фото:glavcom.ua

Фракція «Слуга народу» не підтримала жодного з 70 поданих Мазурашу законопроєктів

Народний депутат-мажоритарник від Чернівецької області Георгій Мазурашу вийшов із партії «Слуга народу», але залишився членом парламентської фракції «Слуга народу». Про це Мазурашу повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Нардеп повідомив, що це сталось ще 24 січня, проте стало відомо лише зараз.

«З 24.01.2024 повернувся в статус безпартійного, яким був висунутий і обраний народним депутатом України на виборах 2019, як представник команди Володимира Зеленського «Слуга народу», – написав Георгій Мазурашу.

Таке рішення він пояснив тим, що партія так і не очистилися від тих, хто її «злив» на місцевих виборах 2020 року, щоправда, не вказавши, про кого йдеться.

Також, за інформацією Мазурашу, за чотири роки роботи у парламенті фракція «Слуга народу» не підтримала жодного з 70 поданих ним законопроєктів.

«Головне – за 4 роки 5 місяців і 12 днів роботи в парламенті рідна фракція жодного разу не підтримала жодну мою законодавчу ініціативу.
Ну, не може ж бути так, що з понад 70 законопроєктів, які подані з ініціативи наших з Володимиром Олександровичем (Зеленським) виборців або просто однозначно підтримані ними, жодна, прям жодна-жодна не заслуговує на підтримку рідною фракцією», – написав нардеп.

Також він заявив, що «саму партію поступово передають в руки опонентів, які тепер типу стали «своїми», або просто «так треба» комусь, не дуже розумію».

Мазурашу написав, що йому некомфортно перебувати там разом з деякими особами, які, на його думку, працюють проти інтересів України та народу.

Нардеп Мазурашу вийшов з партії «Слуга народу» фото 1
Георгій Мазурашу був обраний народним депутатом України на виборах 2019 року від партії «Слуга народу» на виборчому окрузі №203 (колишні Глибоцький, Новоселицький, Герцаївський райони).

Нардеп неодноразово потрапляв у скандали через сумнівну законотворчість. Зокрема, він вигадав нове покарання для ухилянтів. Мазурашу запропонував, щоб ухилення від призову каралося призупиненням отримання пільг та безкоштовних послуг від держави та/або конфіскацією нерухомого та рухомого майна, яке громадянин отримав від держави. Також він пропонував запровадити щоденну молитву за деокупацію України.

А ще Мазурашу зареєстрував на сайті Верховної Ради законопроєкт №9223, який передбачає ув'язнення українців на 5-7 років за критику влади. 

Також він хотів обмежити представників ЛГБТ прав на мирні акції та запровадити нове свято – День подяки.

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Теги: партія Слуга народу Георгій Мазурашу партії депутат фракція

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