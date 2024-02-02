Кубок Девіса: Україна двічі програла збірній США стартові матчі

Олексій Крутих, який посідає 342-е місце у світовому рейтингу, програв стартову зустріч Себастьяну Корді

Україна розпочала свій виступ у кваліфікації Кубка Девіса-2024 з двох поєдинків проти США, які відбулися на хардовому корті у литовському Вільнюсі. Наразі «синьо-жовті» зазнали поразки в обох стартових матчах. Про це передає СуспільнеСпорт.

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Олексій Крутих, який посідає 342-е місце у світовому рейтингу, програв стартову зустріч Себастьяну Корді – 3:6, 7:6 (7:3), 4:6.

Матчева зустріч проти США є номінально домашньою для українців й проходить на хардовому корті у литовському Вільнюсі. Переможець цього протистояння зіграє у фінальному турнірі Кубка Девіса-2024.

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Програма матчевої зустрічі між Україною та США в Кубку Девіса включає п'ять поєдинків. У перший день відбулись два одиночні матчі: Олексій Крутих зіткнувся із Себастьяном Кордою, а В'ячеслав Бєлінський зіграв проти Тейлора Фріца, який є першою ракеткою США. Проте, у день змагань, американська команда внесла зміни, відправивши на корт Крістофера Юбенкса замість Фріца для поєдинку з Бєлінським.

Олексій Крутих програв перший матч протистояння Україна – США. Однак зробив це у 3-сетовому поєдинку: у другому українець виграв тай-брейк.

Ключовим моментом матчу між Крутихом і Кордою став п'ятий гейм, коли американець з другої спроби використовував брейкпойнт та утримував перевагу до кінця партії.

В'ячеслав Бєлінський натомість поступився Крістоферу Юбенксу у 2-сетовому поєдинку. Причому у першій партії Бєлінському навіть вдалося зробити брейк на геймі 32-ї ракетки світу, однак американець у відповідь зробив два та вийшов уперед.

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У другому сеті Юбенкс вийшов уперед завдяки двом брейкам – 4:0. Цієї переваги вистачило для того, щоб принести збірній США другу перемогу у протистоянні проти України.

На другий день матчевої зустрічі винесли ще три гри, зокрема й парний матч за участі Віталія Сачка та Іллі Бєлобородька. Крутих та Бєлінський мають обмінятися суперниками в одиночних матчах.