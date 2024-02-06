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Зеленський доручив створити новий рід військ, Жозеп Боррель прибув до Києва. Головне за 6 лютого

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зеленський доручив створити новий рід військ, Жозеп Боррель прибув до Києва. Головне за 6 лютого
фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну створити у ЗСУ Сили безпілотних систем

Зеленський доручив створити новий рід військ, Жозеп Боррель прибув до Києва, Рада продовжила дію воєнного стану в Україні. «Главком» склав добірку новин 6 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

ЗСУ підірвали у Криму російський об'єкт з коригування ударів «шахедами»

У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму українські сили підірвали російський об'єкт, який збільшував радіус дії розвідувальних іранських дронів «Мохаджер-6» для подальшого коригування нанесення ударів дронами-камікадзе типу Shahed по українським позиціям.

Рада продовжила дію воєнного стану в Україні

Депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні. Рішення підтримали 335 народних обранців.

Правовий режим діятиме щонайменше до 13 травня 2024 року. Воєнний стан та загальна мобілізація запроваджені в Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.

Викрито агентурну мережу ФСБ, до якої входили посадовці спецслужб України

Служба безпеки України знешкодила агентурну мережу російської ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України.

Як повідомляється, нейтралізовано «потужну агентурну мережу» військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано п'ять учасників ворожої групи. Серед них – колишні посадовці Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України, а також співробітник обласного управління СБУ.

Зеленський доручив створити новий рід військ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про нарощування спроможностей сил оборони». Згідно з указом президента, в Україні пропонується створити окремий рід військ під назвою «Сили безпілотних систем» для управління безпілотними літальними апаратами.

В указі йдеться, що документ було видано з метою нарощування спроможностей Збройних сил України щодо використання безпілотних та роботизованих повітряних, морських та наземних систем, а також забезпечення готовності до застосування таких систем за призначенням.

Жозеп Боррель прибув до Києва

До Києва прибув високий представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель. Як зазначив Боррель, він приїхав, щоб обговорити непохитну підтримку України з боку Євросоюзу – у військовій сфері, у фінансовій сфері з новим українським фондом, а також на шляху реформ в ЄС.

Зокрема, візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

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Теги: ЗСУ Володимир Зеленський Верховна Рада депутат війна

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