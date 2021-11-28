Депутат від «Слуги народу» розповів, кого слід обмежити в правах

«Якимось збоченцям мало просто такими бути, їм ще хочеться кричати на парадах, що це норма»

Співавтор законопроєктів про заборону «пропаганди відхилень» від традиційних цінностей, депутат від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу пропонує обмежити представників ЛГБТ прав на мирні акції. Свою думку народний обранець пояснив під час інтерв’ю «Главкому».

Мазурашу наголосив, що свобода кожного закінчується там, де починається свобода іншого. За його словами, «абсолютна більшість громадян України мають конституційне право не стикатися в публічній площині з пропагандою цих відхилень».

«Якщо ці категорії осіб хочуть спокійно жити з тими відхиленнями, і щоби до них ставились толерантно, треба просто не кричати про те, що вони «такі» і не кричати, що це нормально і добре. А якщо у них мета інша – провокувати нетолерантність і навіть агресію до «таких», тоді так – варто кричати «гуртом» і про те, що ці законодавчі ініціативи типу спрямовані проти них. За реакцією та діями легко зрозуміти, чого вони насправді хочуть. Якось коли порушується конституційне право кожного громадянина на здоров’я і життя, які є найвищими цінностями, мало кого це хвилює. А коли мова про те, що якимось збоченцям мало просто такими бути, їм ще хочеться кричати на парадах, що це норма. Упс, когось це сильно захвилювало? Дивно якось», – розповів Мазурашу.

Нагадаємо, четверо народних депутатів від партії «Слуга народу» і член фракції «За майбутнє» внесли до парламенту кілька законопроєктів, які передбачають покарання за «пропаганду відхилень» від традиційних цінностей, зокрема гомосексуалізму таі трансгендизму. В разі ухвалення документів, українське законодавство в частині обмеження людей з нетрадиційною орієнтацією стане дуже схожим на російське.

Запропоновані законопроєкти містять чимало суперечливих тверджень. Зокрема, його автори прирівнюють толерування людей з нетрадиційною орієнтацією до комунізму іта фашизму, ідеологій, які заборонені в Україні. Також автори законодавчих змін стверджують, що нібито в Україні йде пропаганда педофілії, а і сприяють цьому саме гомосексуалісти і трансгендери. «Заборонити проведення так званого «гей-параду», потрібно, щоб пропаганда педофілії, гомосексуалізму та трансгендеризму була заборонена законом», ідеться в пояснювальній записці. При цьому нинішня редакція ст. 156 Кримінального кодексу, наприклад, уже встановлює відповідальність за розбещення неповнолітніх. І додаткових уточнень, як кажуть юристи, не потребує.

Попри це законодавці пропонують штрафувати за пропаганду на 15 тис. грн фізичних осіб і на 51 тис. грн юридичних осіб. УВ разі скоєння порушення повторно штрафи збільшуються до 51 і 85 тис. грн відповідно.