Головна Країна Політика
search button user button menu button

Закон про мобілізацію проголосовано у першому читанні: хто голосував проти?

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Закон про мобілізацію проголосовано у першому читанні: хто голосував проти?
243 народних депутатів підтримали проєкт закону про мобілізацію
фото з відкритих джерел

Жодного голосу не надали «Європейська Солідарність» і «Батьківщина»

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Проєкт закону підтримали «Слуги народу», колишнє ОПЗЖ та бізнес-групи «За Майбутнє» і «Довіра». Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.

«Верховна Рада в першому читанні ухвалила цілком совковий варіант законопроєкту про мобілізацію. За проголосували Слуги народу, колишнє ОПЗЖ та бізнес-групи «За Майбутнє» і «Довіра». 243 депутата підтримали цю ганьбу», - написав Ар’єв.

Голосування по фракціях:

  • «Слуги народу» – 178
  • «Європейська Солідарність» – 0
  • «Батьківщина» – 0
  • Платформа за життя та мир – 17
  • бізнес-група «За Майбутнє» – 7
  • «Голос» – 3
  • бізнес-група «Довіра» – 18
  • «Відновлення України» – 12
  • Позафракційні – 8

Парламентар також уточнив, що  до другого читання буде дуже багато поправок, хоча законопроєкт треба просто переписати.

«На подання поправок – два тижні. Отже, наступне голосування прогнозується або початку березня, або 23 лютого (прямо символічна дата), якщо увімкнуть турбо-режим. На превеликий жаль, влада наразі копіює «кращі» совєцькі і російські традиції в питанні мобілізації. Стандартами цивілізованого світу там і не пахне», – обурився депутат.

Наразі законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі на нього чекає внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання.

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами. 

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Читайте також:

Теги: Батьківщина Верховна Рада Європейська солідарність депутат мобілізація влада За майбутнє законопроєкт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Зеленський назвав ключове завдання України у 2024 році
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Умєров провів розмову з очільником Пентагону
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Постачання боєприпасів, дронів та ППО. Зеленський зустрівся з Жозепом Боррелем
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Стало відомо, коли відбудеться наступний «Рамштайн»
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Данілов анонсував нову посаду, яка допоможе покращити комунікацію із Заходом
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні
Кулеба пояснив, як ЄС може збільшити обсяги надання боєприпасів Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
46K
Скільки канадців виступають за припинення допомоги Україні: дані опитування
43K
Юнаки, які зараз за кордоном, мають прибути в Україну до 17-річчя й стати на військовий облік – ТЦК
27K
Проживання з особами похилого віку, які потребують догляду, не рятує від мобілізації – рішення суду
13K
Великий китайський банк «підставив» росіян: бізнесмени у паніці
11K
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід

Новини

День освідчення. Які свята відзначаємо 8 лютого
Сьогодні, 00:20
Новий закон про мобілізацію. «Батьківщина» пропонує вихід
Вчора, 17:22
Атака на Україну, Конгрес США відхилив закон про допомогу Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:45
Хмарно, опади в низці областей: прогноз погоди на 7 лютого
Вчора, 04:50
День масажиста. Які свята відзначаємо 7 лютого
Вчора, 00:20
Рада спростила зміну цільового призначення землі для будівництва заводів – нардеп Кисилевський
6 лютого, 16:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua