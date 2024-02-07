Закон про мобілізацію проголосовано у першому читанні: хто голосував проти?

Жодного голосу не надали «Європейська Солідарність» і «Батьківщина»

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроєкт про мобілізацію. Проєкт закону підтримали «Слуги народу», колишнє ОПЗЖ та бізнес-групи «За Майбутнє» і «Довіра». Про це повідомив народний депутат від «Європейської Солідарності» Володимир Ар’єв.

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«Верховна Рада в першому читанні ухвалила цілком совковий варіант законопроєкту про мобілізацію. За проголосували Слуги народу, колишнє ОПЗЖ та бізнес-групи «За Майбутнє» і «Довіра». 243 депутата підтримали цю ганьбу», - написав Ар’єв.

Голосування по фракціях:

«Слуги народу» – 178

«Європейська Солідарність» – 0

«Батьківщина» – 0

Платформа за життя та мир – 17

бізнес-група «За Майбутнє» – 7

«Голос» – 3

бізнес-група «Довіра» – 18

«Відновлення України» – 12

Позафракційні – 8

Парламентар також уточнив, що до другого читання буде дуже багато поправок, хоча законопроєкт треба просто переписати.

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«На подання поправок – два тижні. Отже, наступне голосування прогнозується або початку березня, або 23 лютого (прямо символічна дата), якщо увімкнуть турбо-режим. На превеликий жаль, влада наразі копіює «кращі» совєцькі і російські традиції в питанні мобілізації. Стандартами цивілізованого світу там і не пахне», – обурився депутат.

Наразі законопроєкт прийнято без пропозицій Комітету. Далі на нього чекає внесення правок 14 днів до 21 лютого і далі друге читання.

Сьогодні, 7 лютого, Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт щодо посилення мобілізації. 243 народних депутатів підтримали проєкт закону.

30 січня Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію. Коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

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Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики у понеділок, 5 лютого, визнав законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.