Скільки активних членів у «Слузі народу». Голова партії назвала свіжу цифру

«Сьогодні наша команда – це близько 10 тисяч людей по всій Україні»

Команда «Слуги народу» досить серйозно поповнилася під час місцевих виборів у 2020 році: це більше ніж 6400 депутатів місцевих рад, більше ніж 220 голів територіальних громад, сотні старост. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла голова партії Олена Шуляк.

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«У нас на сьогодні працює більше ніж 750 фракцій по всій Україні. І, звісно, депутати нашої парламентської монобільшості – не всі з них є членами партії, але більшість з тих, що працюють і у Верховній Раді, і на місцях, є партійцями. Сьогодні наша команда – це близько 10 тисяч людей по всій Україні. Я говорю про політичну команду, тому що зараз саме вона є основою діяльності всієї партії», – сказала Шуляк.

Політикиня каже, що їй дуже подобається теза президента, який ще на початку війни сказав, що «у нас зараз є єдина партія і вона називається «український народ».

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«Під час такої страшної війни не повинно бути багатьох політичних моментів. Буквально у лютому 2022-го ми відмовилися від усіх партійних витрат (досліджень, аналізу, навчання, рекламних витрат), окрім фінансування роботи хабів. І нам вдалося у 2023 році зекономити 130 млн грн, які були направлені на ЗСУ. Сподіваюся, цього року ця сума буде не меншою. Поки не скажу, на що саме вона піде, але точно на підтримку нашого війська. Хоча можна було партійні кошти витратити на просування бренду, як це робили деякі наші політичні опоненти, або на розкрутку певних меседжів через анонімні телеграм-канали, на створення досить потужної армії ботів. Правильно це чи ні – потім скажуть люди», – додала голова партії «Слуга народу».

Раніше Олена Шуляк розповіла, що «Слуга народу» чекає від скандальної депутатки Мар'яни Безуглої заяви про складання мандата. Вона пояснила, що Безугла є мажоритарною депутаткою, яка обрана від столичної Оболоні. Саме тому для позбавлення депутатства потрібна її заява.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко припустила, що депутатка Мар’яна Безугла після виходу із фракції «Слуга народу» може «наплести все, що знає».