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Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу
Дональд Трамп
фото: Reuters

Загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа

Дональд Трамп значно випереджає своїх суперників-республіканців за ключовими показниками популярності напередодні початку сезону праймеріз перед виборами президента США. Про це свідчить опитування, оприлюднене в неділю, пише ABC News.

Трамп має особливо високий рейтинг серед республіканців і незалежних республіканців за трьома показниками: він має найкращі шанси на перемогу в листопаді, є сильним лідером і найкваліфікованішим кандидатом від партії.

Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу фото 1

Також колишній президент США випереджає своїх опонентів-республіканців, з меншим відривом, за двома іншими показниками – емпатія і спільні цінності. А сім з 10 республіканців і прихильників Республіканської партії повідомляють, що в цілому позитивно ставляться до Трампа.

Згідно з опитуванням, загалом 72% дорослих, які підтримують Республіканську партію, були б задоволені кандидатурою Трампа. Зазначається, що в травні цей показник становив 75%.

Вибори у США: Трамп вирвався у лідери в кандидатському рейтингу фото 2

61% опитаних був би задоволений Роном Десантісом. Інші кандидати мають нижчі показники: Ніккі Гейлі – 48%; Вівек Рамасвамі – 44%; Кріс Крісті (який зняв свою кандидатуру в середу) – 23%; Аса Гатчінсон – 17%.

Прамеріз – перший етап дворівневої системи голосування, на якому від політичної партії обирають єдиного кандидата для участі в основних виборах.

Нагадаємо, виключення колишнього президента США Дональда Трампа з виборчих списків ініціювали у 34 штатах США. Але більш ніж 20 у штатах це питання залишається на порядку денному.

До слова, колишній губернатор Нью-Джерсі та кандидат від Республіканської партії Крістофер Крісті заявив, що завершує свою кампанію на виборах президента США, закликавши виборців консолідуватися проти Дональда Трампа.

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Теги: вибори у США партії рейтинг Дональд Трамп

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