Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву

Очільник українського уряду пообіцяв, що президент не підписуватиме закон, який змінює покарання за користування лісами

Шмигаль заявив, що держава сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх домівок узимку

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме ухвалений Верховною Радою закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова». Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде», – сказав він.

За словами очільника уряду, «резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України».

«Щобільше держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», – додав прем'єр.

Нагадаємо, українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.

Раніше радник президента Дмитро Литвин заявив, що Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова». Проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.

Варто зазначити, що на Миколаївщині біля села Українка державні інспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Зазначалося, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність дров. За нібито порушення інспектори оштрафували чоловіка на 510 грн.

До слова, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.