Головна Країна Політика
search button user button menu button

Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
Очільник українського уряду пообіцяв, що президент не підписуватиме закон, який змінює покарання за користування лісами
фото з відкритих джерел

Шмигаль заявив, що держава сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх домівок узимку

Президент України Володимир Зеленський не підписуватиме ухвалений Верховною Радою закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова». Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«У сільській місцевості це важливе резервне, а іноді й основне паливо. Тому жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде», – сказав він.

За словами очільника уряду, «резонансний депутатський законопроєкт щодо штрафів за зберігання дров не буде підписаний президентом України».

«Щобільше держава й уряд всіляко сприятиме українцям, які заготовляють дрова для опалення своїх осель узимку. Маємо для цього відповідну програму підтримки, яку реалізовуємо разом із партнерами», – додав прем'єр.

Нагадаємо, українців зможуть штрафувати на десятки тисяч гривень і призначати їм до семи років ув'язнення за зберігання дров без документів. Відповідний законопроєкт у жовтні ухвалили у Верховній Раді та передали на підпис президенту.

Раніше радник президента Дмитро Литвин заявив, що Зеленський не підпише закон, що змінює покарання за користування лісами, відомий як «закон про дрова». Проголосований Верховною Радою закон дозволяє українцям зберігати 30 куб м соснових дров або 15 куб м дубових.

Варто зазначити, що на Миколаївщині біля села Українка державні інспектори зупинили громадянина, який перевозив дрова в багажнику автомобіля. Зазначалося, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність дров. За нібито порушення інспектори оштрафували чоловіка на 510 грн.

До слова, 10 жовтня Верховна Рада прийняла законопроєкт №9665. Цим самим суттєво збільшивши штраф за самовільне збирання плодів, горіхів, грибів та ягід – від 425 до 850 грн.

Читайте також:

Теги: закон Денис Шмигаль прем’єр-міністр Володимир Зеленський президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога Трампа та викриття начальника РТЦК на хабарі. Головне за 6 листопада
Перемога Трампа та викриття начальника РТЦК на хабарі. Головне за 6 листопада
6 листопада, 21:00
Розміщення іноземних військових в Україні все ще розглядається
«Час зайнятися питанням»: голова Міноборони Франції прокоментував розміщення сил в Україні
22 жовтня, 08:06
Юлія Навальна пообіцяла продовжувати справу свого чоловіка після його смерті
Юлія Навальна збирається в президенти, але є умова
21 жовтня, 09:28
Ізраїль завдав ударів по Лівану
ЦАХАЛ пошкодив базу миротворців в Лівані та завдав удару біля аеропорту Бейрута – ООН
21 жовтня, 07:09
Володимира Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі 27 вересня 2024 року
Зеленський заявив, що Україна не збирається відновлювати ядерний потенціал
17 жовтня, 20:45
Сьогодні, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу
Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі
17 жовтня, 15:15
Із 2021 року Галіціна є депутаткою Бердянської міської ради VIII скликання
Зеленський звільнив Галіціну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації
16 жовтня, 21:25
На прем’єрську посаду готують нового віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулебу (на фото зліва)
Названо прізвище можливого наступника Шмигаля
14 жовтня, 21:34
Розслідування про отруєння Ющенка триває досі
Справа про отруєння Ющенка: досудове розслідування триває вже 20 років
11 жовтня, 03:12

Політика

Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
Скандальний «закон про дрова» буде підписано? Шмигаль зробив заяву
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
Кабмін погодив призначення очільників Закарпатської та Волинської ОВА
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
«Давай, Вова, давай». Нардеп Шевченко звернувся до Зеленського з несподіваною вимогою
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
МЗС України відреагувало на публікацію про «мирний план» від команди Трампа
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Де воює Надія Савченко? Нардепка розкрила таємницю і поскаржилася до СБУ
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України
Окупаційна влада Криму взяла участь у Всесвітньому форумі міст. Реакція МЗС України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
26K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6456
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
3603
Українці, які проживають у Чехії, активно вступають до легіону в Польщі
3098
Путін зробив нову цинічну заяву про кордони України

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua