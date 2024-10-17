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Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський обговорив план перемоги із лідерами ЄС на закритій зустрічі
Сьогодні, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу
фото: Офіс президента України

За словами Зеленького, сьогодні була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу

Президент Володимир Зеленський мав закриту зустріч із лідерами Європейського Союзу, під час якої обговорювався план перемоги. Більшість її учасників його підтримала. Про це глава держави повідомив під час пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради. 

За словами Зеленького, сьогодні була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги України. 

«Я дуже вдячний, що у мене була закрита частина розмови з союзниками, і після нашої дуже відвертої розмови більшість тих, хто виступав, повністю підтримав план перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі, радий, що наші команди будуть працювати далі», – сказав Зеленський.

Презмдент України зазначив, що з деякими союзниками обговорив план перемоги раніше, «тому що від їхньої волі залежить посилення нас елементами, які містяться у закритому додатку».

«Це в більшості стосується далекобійної зброї. Тому у мене були зустрічі з президентом Байденом, прем’єр-міністром Кіром Стармером, канцлером Шольцом, президентом Макроном, прем’єр-міністром Мелоні. Це не значить, що вони особливі. Я до всіх союзників ставлюся однаково і дуже вдячний, тому що всі у своєму союзі підтримали наш рух до ЄС, і кандидатство, і підтримували нас різними пакетами допомоги – фінансовими, мілітарними, гуманітарними від початку війни, але ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні. З ними у мене були окремі зустрічі», – зауважив президент України.

Нагадаємо, сьогодні президент України Володимир Зеленський представив план перемоги на саміті Європейського Союзу, що проходить у Брюсселі. Як заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Європейської ради, Україна готова до справжньої дипломатії, однак для цього вона повинна бути сильною.  Очільник України представив пункти плану перемоги у війні проти Росії. Зеленський зауважив, що план перемоги містить засекречену частину. У першу чергу країна просить надати допомогу за цими додатками.

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

До слова, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

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Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента війна Європейський союз

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