Зеленський звільнив Галіціну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації

Вікторія Галіціна була призначена головою Бердянської військової міської адміністрації 18 серпня 2022 року

Президент Володимир Зеленський звільнив Вікторію Галіціну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області. Про це йдеться в розпоряджені №109/2024-рп, опублікованому на сайті Президента 16 жовтня 2024 року.

«Звільнити Галіціну Вікторію Леонідівну з посади начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Запорізької області», – ідеться у документі.

У 2021 році Галіціна стала депутаткою Бердянської міської ради VIII скликання та очолила фракцію партії «Слуга Народу». Також є обласною координаторкою Зе!Молодіжки в Запорізькій області.

Нагадаємо, 18 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський указом створив Бердянську міську військову адміністрацію. Тоді ж Вікторію Галіціну було призначено на посаду начальника Бердянської міської військової адміністрації: